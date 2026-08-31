Égypte : le maïs pourrait dépasser le blé à l’importation

La FAO projette 15,5 millions de tonnes de maïs importées en 2026/2027 contre 13,5 millions pour le blé, sur fond de forte demande des filières d’élevage et d’aquaculture.

La FAO estime que l’Égypte importera 15,5 millions de tonnes de maïs en 2026/2027, contre 13,5 millions de tonnes de blé, ce qui ferait du maïs la première céréale importée du pays devant le blé.

Selon l’agence onusienne, cette hausse des besoins en maïs est portée par la demande des filières avicole, de l’élevage et de l’aquaculture.

La FAO chiffre à 29 millions de tonnes les besoins totaux d’importation de céréales de l’Égypte en 2026/2027, soit environ 30 % au-dessus de la moyenne, et prévoit en parallèle une récolte de blé d’environ 10 millions de tonnes en 2026, près de 7 % au-dessus de la moyenne.

Le 15 juillet, le Premier ministre égyptien a indiqué, selon Reuters, que le pays avait déjà acheté près de 4,9 millions de tonnes de blé local depuis le début de la campagne de collecte, avec un objectif de 5 millions de tonnes.