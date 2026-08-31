Mercato: le Barça s’offre le jeune défenseur Mika Faye

Le FC Barcelone poursuit sa politique tournée vers les jeunes talents avec l’arrivée annoncée de Mika Faye. Le défenseur central de 16 ans doit quitter Hambourg pour s’engager jusqu’en 2029 avec le club catalan, où il poursuivra sa formation avant de viser l’équipe première.

Le FC Barcelone a trouvé un accord pour recruter Mika Faye, jeune défenseur central appelé à rejoindre les rangs du club catalan cet été. Le joueur arrivera en provenance de Hambourg, selon les informations de Florian Plettenberg. Âgé de 16 ans, Faye aurait convaincu les dirigeants blaugrana, qui souhaitent miser sur son potentiel à long terme. L’accord entre les différentes parties porterait sur un contrat courant jusqu’en 2029. Le jeune défenseur doit passer sa visite médicale et parapher son contrat mardi, dernière étape avant l’officialisation de son arrivée en Catalogne.

Dans un premier temps, Faye évoluera avec le Barça Atlético ainsi qu’avec l’équipe des moins de 19 ans. L’objectif sera de lui permettre de poursuivre sa progression et de s’adapter progressivement aux exigences du football espagnol avant, à terme, de prétendre à une place au sein de l’équipe première. Avec cette opération, le FC Barcelone poursuit sa politique de recrutement de jeunes talents à fort potentiel. Le club catalan entend ainsi préparer l’avenir en misant sur des joueurs susceptibles de s’imposer dans les prochaines années au plus haut niveau.



