Inde-Pakistan: la CPA maintient le traité des eaux de l’Indus

La juridiction arbitrale a confirmé le maintien du traité de 1960 et a annoncé des mesures conservatoires sur Ratle, décision aussitôt rejetée par New Delhi.

La Cour permanente d’arbitrage (CPA) a annoncé le 31 août 2026 que le traité des eaux de l’Indus, signé en 1960 entre l’Inde et le Pakistan, demeurait pleinement en vigueur.

La juridiction arbitrale a aussi annoncé une ordonnance sur des mesures conservatoires concernant le projet hydroélectrique de Ratle, au cœur d’un différend plus large sur des projets indiens menés sur les rivières occidentales du système de l’Indus.

Le ministère indien des Affaires étrangères a rejeté la décision le même jour, en affirmant que la cour n’avait aucune compétence et que la mise en suspens du traité par New Delhi restait en vigueur.

Le traité des eaux de l’Indus a été signé le 19 septembre 1960 à Karachi, avec une médiation de la Banque mondiale.