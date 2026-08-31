Belgique : 18 ans requis contre Antonio Ferrara

Le dossier, examiné à Bruxelles, porte sur un projet d’attaque de centre-fort préparé en Allemagne puis déjoué à Eupen en février 2025.

Le parquet de Bruxelles a requis le 31 août 2026 une peine de 18 ans de prison contre Antonio Ferrara dans son procès pour participation présumée à un projet d’attaque armée visant un centre-fort de Bochum, en Allemagne, au début de 2025.

L’affaire est jugée en Belgique parce que l’opération a été déjouée le 27 février 2025 à Eupen, près de la frontière allemande, lors d’une intervention des unités spéciales belges. Dix prévenus, dont Antonio Ferrara, comparaissent devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.

Ferrara conteste sa participation. Son avocat, Me Olivier Martins, a soutenu qu’aucune arme n’avait été retrouvée dans le véhicule où se trouvait son client lors de son arrestation.

Le procès a déjà été retardé par des incidents de procédure et des demandes de récusation. Le jugement n’est pas attendu avant plusieurs semaines.