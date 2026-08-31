Al Hilal résilie à l’amiable le contrat de Karim Benzema

Le club saoudien a officialisé le 31 août une séparation d’un commun accord avec l’attaquant français, recruté le 3 février pour un contrat d’un an et demi.

Al Hilal a annoncé le 31 août 2026 avoir mis fin d’un commun accord à sa relation contractuelle avec Karim Benzema.

L’attaquant français avait signé le 3 février 2026 pour un an et demi et avait disputé son premier match avec le club saoudien le 5 février contre Al-Okhdoud.

Le site officiel d’Al Hilal lui attribue 13 apparitions et 9 buts à la fin de la saison 2025-2026. Des comptes rendus publiés le 31 août font état d’un bilan final de 16 matches, 10 buts et 5 passes décisives. Benzema a aussi remporté la King’s Cup avec le club.

Après l’annonce du départ, Karim Benzema a écrit qu’« un chapitre se termine » et a remercié Al Hilal, ses coéquipiers, le staff et les supporteurs.