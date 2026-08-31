Ballon d’Or 2026 : les listes de nommés bientôt dévoilées

Le site officiel du Ballon d’Or annonce la publication des shortlists 2026 le 8 septembre, avant une cérémonie prévue le 26 octobre à Londres pour le 70e anniversaire du trophée.

Le site officiel du Ballon d’Or a annoncé le 31 août que les shortlists 2026 de toutes les catégories seront dévoilées le 8 septembre.

Les listes comprendront notamment 30 joueurs pour le Ballon d’Or masculin et 30 joueuses pour le Ballon d’Or féminin, ainsi que des shortlists pour les jeunes, les gardiens, les entraîneurs, les buteurs et les clubs.

Une fois ces shortlists publiées, le vote sera confié à un jury de journalistes représentant les 100 premières nations du classement FIFA masculin et les 50 premières du classement féminin.

Selon l’UEFA et les organisateurs, la cérémonie 2026 est prévue le 26 octobre à Londres pour le 70e anniversaire du Ballon d’Or, avec un hommage annoncé à Stanley Matthews, premier lauréat en 1956. L’édition 2025 avait récompensé Ousmane Dembélé chez les hommes et Aitana Bonmati chez les femmes.