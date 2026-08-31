ONU : le CERD recommande des réparations pour l’esclavage

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale rattache cette position à sa lecture de la convention de 1965 et à une recommandation générale adoptée le 25 août à Genève.

Le Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination raciale a indiqué le 31 août que les États parties doivent envisager des réparations pour les préjudices liés à la traite transatlantique et à l’esclavage racialisé.

Le CERD a adopté sa recommandation générale n°40 le 25 août, à la clôture de sa 118e session à Genève.

Selon Reuters, l’argumentaire rendu public le 31 août rattache cette position à la Convention internationale de 1965 sur l’élimination de la discrimination raciale, plutôt qu’aux normes en vigueur à l’époque de la traite.

La synthèse onusienne de fin de session présente cette recommandation comme un ensemble de mesures de vérité, de mémoire, d’éducation, de réduction des inégalités structurelles et de prévention de la répétition. Reuters rapporte aussi que le comité y voit un changement de paradigme par rapport aux débats centrés sur la seule responsabilité historique des États.