Égypte : le géant chinois Linglong Tire investit deux milliards de dollars dans un complexe de pneumatiques

Le gouvernement égyptien a scellé un partenariat majeur avec le groupe Linglong Tire pour implanter une usine de pneumatiques de pointe d'une valeur de deux milliards de dollars.

Le manufacturier chinois Linglong Tire va implanter un vaste complexe industriel intégré dédié à la fabrication de pneumatiques en Égypte. L’officialisation de cette initiative est intervenue le jeudi 3 septembre 2026 à travers la signature d’un protocole d’accord avec le ministère égyptien de l’Industrie.

Le montant global des investissements mobilisés pour la concrétisation de cette infrastructure s’élève à environ 2 milliards de dollars américains. Cette enveloppe financière de premier plan illustre l’ampleur des capacités de production prévues au sein du futur pôle manufacturier égyptien.

La cérémonie protocolaire s’est tenue en présence du Premier ministre égyptien, Moustafa Madbouly. Le document d’engagement a été paraphé conjointement par le ministre de l’Industrie, Khaled Hashem, et par le vice-président du groupe Linglong Tire, Wang Lin, scellant les modalités administratives et techniques du projet.

Le complexe usinera une gamme étendue de pneumatiques conçus pour équiper les véhicules particuliers, les autobus ainsi que les engins industriels et de chantier. En parallèle, la structure intégrera des lignes de fabrication d’équipements et d’intrants connexes, notamment des bandes transporteuses, du noir de carbone et des câbles d’acier.

Une plateforme tournée vers l’emploi et l’exportation

Sur le plan des retombées économiques directes, l’exploitation de ce site industriel prévoit la création de plus de 5 000 emplois directs. Ce volume d’embauches participera au renforcement des compétences techniques au sein du secteur manufacturier local.

La production issue des chaînes de montage couvrira la demande du marché intérieur égyptien tout en ciblant une projection internationale. Les flux commerciaux générés approvisionneront ainsi directement les marchés d’exportation européen et américain.