Égypte : joueur décède en plein match à Gizeh

Le football égyptien est en deuil après la mort tragique du joueur Louay Ragab Sayed, survenue lors d’un match de quatrième division régionale joué dans le district de Gizeh. L’accident s’est produit pendant la 16e journée du championnat, lors de la confrontation entre le club Al Bakari et l’équipe de Sheikh Zayed.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Au cours d’une action de jeu, Louay Ragab Sayed a subi un choc d’une extrême violence avec le gardien adverse. Immédiatement après le contact, il s’est effondré sur la pelouse et a été évacué en urgence vers l’unité de soins la plus proche. L’intervention médicale a été rapide mais la gravité des blessures a été constatée dès l’arrivée au centre hospitalier.

Le rapport médical a confirmé la présence d’une hémorragie interne massive et d’une perforation de l’estomac. Les chirurgiens ont procédé à une intervention d’urgence visant à maîtriser le saignement et à stabiliser l’état du joueur, mais Louay Ragab Sayed a succombé à ses blessures quelques instants après son transfert en service de réanimation.

Détails de la prise en charge et réactions après le drame

Selon le compte rendu médical rendu public par les autorités hospitalières, la nature des lésions — hémorragie interne associée à une perforation gastrique — a nécessité une opération immédiate. Les équipes chirurgicales ont tenté de stopper le flux sanguin et de réparer les dommages internes, mais la gravité des traumatismes a rendu toute tentative vaine. Le décès a été constaté peu après l’admission en réanimation.

Le club Al Bakari a publié un communiqué officiel pour annoncer la disparition du joueur. Dans ce texte, le club a fait part de sa « vive émotion » et a confirmé le décès, sans autre précision sur les circonstances administratives entourant la suite à donner au dossier. L’annonce a été relayée par les coéquipiers, le staff et les supporters, qui ont exprimé leur douleur et leur stupéfaction.

La nouvelle a rapidement eu un retentissement au sein du football local. Les hommages se multiplient, tant sur les tribunes que sur les réseaux sociaux, alors que la communauté sportive locale se rassemble pour saluer la mémoire du jeune joueur. Aucun commentaire officiel de la fédération nationale n’a été rapporté dans le communiqué initial du club.

Le match au cours duquel le drame est survenu correspondait à la 16e journée du championnat de quatrième division régionale, phase régulière du calendrier. Les autorités compétentes du district de Gizeh et les responsables du championnat sont désormais confrontés à la gestion d’un événement exceptionnellement grave pour une rencontre de niveau régional.

Les services médicaux et les instances du club travaillent à la coordination des démarches pratiques et administratives liées au décès, tandis que la communauté sportive locale et les supporters poursuivent leurs hommages au joueur disparu.