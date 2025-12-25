Accueil En Brève Égypte : appel confirme la peine de cinq ans pour un économiste critique du pouvoir

L’économiste égyptien critique du pouvoir Abdel Khalek Farouk, âgé de 68 ans, a été condamné en appel jeudi 25 décembre à cinq ans de prison pour diffusion de fausses informations, a indiqué son avocat Nabeh Elganadi sur les réseaux sociaux. Analyste reconnu de l’économie égyptienne, il avait été arrêté en octobre 2024 après la publication d’une série d’articles critiquant la politique économique du pays. Condamné en première instance un an plus tard à la même peine, sa condamnation a été confirmée en appel.