Florent Pagny revient sur le choc médiatique causé par l’annonce de son cancer

Florent Pagny est revenu, dans un entretien accordé à SoirMag le 27 mai 2026, sur la manière dont il a annoncé publiquement son cancer il y a quatre ans et sur l’impact médiatique inattendu de cette révélation. L’artiste a expliqué qu’il avait choisi la transparence pour informer le public et les spectateurs concernés par l’annulation de 32 concerts, une décision qui a entraîné la nécessité de prévenir quelque 110 000 détenteurs de billets.

Selon Pagny, son message initial publié sur les réseaux sociaux visait d’abord les abonnés de son compte, sans qu’il n’imagine l’ampleur de la reprise médiatique qui a suivi. Il a souligné que, pour lui, l’outil qu’est Instagram, bien qu’il l’utilise peu, permet un contact direct avec le public et une diffusion immédiate de l’information. Cette expérience lui a donné conscience de la portée et de la puissance des plateformes numériques.

La communication autour de l’annonce avait pu être confiée par son équipe de production, mais le chanteur a refusé cette option. Il a dit ne pas vouloir que quelqu’un d’autre gère ce message à sa place, estimant que cela ne lui correspondait pas. En choisissant de s’exprimer lui‑même, il a privilégié la clarté et l’honnêteté sur son état de santé et sur les conséquences immédiates pour sa tournée.

La franchise comme choix de communication

Florent Pagny a rappelé qu’il était primordial de prévenir rapidement les personnes dont les billets avaient été affectés : « Il fallait prévenir les 110 000 personnes qui avaient leur billet« , a-t‑il indiqué, décrivant le sentiment éprouvé au moment d’annoncer l’annulation et l’incertitude liée à une reprise dont la date était inconnue. Il a comparé cette période à un tunnel dont la maîtrise est réduite lorsqu’une « tuile » survient et bouleverse les projets.

Le chanteur a par ailleurs insisté sur son approche personnelle : être franc et énoncer les faits sans dramatisation. Il a précisé qu’il venait d’obtenir un résultat clinique et qu’il savait qu’un traitement l’attendait, ce qui rendait impossible le simple report des dates de la tournée. Selon ses déclarations, cette connaissance du parcours médical et des contraintes thérapeutiques a motivé la décision d’annuler les spectacles plutôt que de les décaler.

Au fil de l’entretien, Pagny a souligné son refus de travestir la réalité ou d’entretenir un mystère sur sa santé, distinguant son choix de communication de la pratique de certains de ses collègues qui préfèrent la discrétion. Il a décrit sa volonté de dire les choses telles qu’elles sont, en allant directement au contact du public via les moyens numériques disponibles.