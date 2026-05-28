Lily-Rose Depp : le hameau du Plan-de-la-Tour estimé à 50 millions d’euros

27 mai 2026 : Lily‑Rose Depp fête ses 27 ans. Cet anniversaire ranime l’image d’un hameau provençal du Plan‑de‑la‑Tour (Var) où l’actrice et mannequin a passé une partie de son enfance aux côtés de son frère et de leurs parents. Propriété familiale estimée à près de 50 millions d’euros, ce domaine privé est décrit comme un village clos, fait de plusieurs bâtisses, de jardins et de chemins, qui a servi de refuge à la famille.

Le domaine, parfois chiffré autour de 50 millions d’euros et mis en vente à plusieurs reprises, incarne à la fois une valeur patrimoniale élevée et une charge affective importante pour les membres de la famille. C’est dans ce cadre provençal que Lily‑Rose a grandi, selon les récits, loin de l’agitation médiatique et proche d’une vie familiale plus intime.

Les souvenirs évoqués autour de ce lieu incluent des images d’étés longs, d’oliviers, de pierres chauffées par le soleil et de moments partagés en extérieur. Des proches et des auteurs qui ont travaillé sur la famille Depp‑Paradis rapportent ces éléments comme des marqueurs d’une enfance perçue comme protégée et ancrée dans un environnement rural.

Le hameau provençal, un point d’ancrage familial

Situé au cœur du Var, le domaine du Plan‑de‑la‑Tour a été présenté comme un refuge pour Johnny Depp, alors en couple avec Vanessa Paradis, et leurs enfants. Dans une interview ancienne, Johnny Depp qualifiait ce lieu de « comme un paradis », expression reprise dans plusieurs récits biographiques pour illustrer l’attachement familial au hameau.

Les tentatives de vente du domaine ont été rendues publiques en 2021 puis en 2023, avec un prix affiché pouvant atteindre 55 millions de dollars (environ 50 millions d’euros). Malgré ces mises en vente, la transaction n’a pas eu lieu. D’après les auteurs Corinne Calmet et Hervé Tropéa, Johnny Depp aurait finalement renoncé à céder la propriété sous l’influence de sa fille : « Il a cédé aux suppliques de sa fille Lily‑Rose, attachée à ce lieu qui renferme ses meilleurs souvenirs d’enfance », écrivent-ils.

Pour Lily‑Rose Depp, aujourd’hui adulte et partageant sa vie entre Paris, New York et Los Angeles, le hameau conserve un statut particulier. Elle a décrit son enfance comme entourée de beauté et d’art, ponctuée par de nombreux déplacements, mais marquée par ce lieu d’origine.

Le domaine du Plan‑de‑la‑Tour est présenté par ceux qui le connaissent comme un ensemble où le temps et les souvenirs familiaux ont laissé une empreinte forte, au‑delà de sa valeur immobilière. Le caractère privé du hameau et son rôle dans l’histoire intime de la famille expliquent en partie les hésitations répétées autour d’une cession éventuelle.