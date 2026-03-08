Edward et Sophie d’Édimbourg gagnent en influence après le scandale Andrew

L’arrestation d’Andrew Mountbatten-Windsor, intervenue en février, a placé le prince Edward et son épouse Sophie d’Édimbourg au cœur des exigences protocolaires de la maison royale, selon l’ancienne correspondante de la BBC Jennie Bond. L’éclatement de l’affaire liée à Jeffrey Epstein a, par ailleurs, fragilisé l’image de la famille royale, tandis que plusieurs soutiens discrets poursuivent leurs efforts pour préserver la réputation de la Couronne.

Edward et Sophie sont présentés comme des membres engagés de la monarchie depuis de longues années. Après l’incident touchant Andrew, le couple a maintenu son appui aux activités institutionnelles malgré la période délicate, un comportement que Jennie Bond juge susceptible de renforcer leur rôle à l’avenir, notamment en raison du recul du nombre de membres royaux actifs.

Jennie Bond a exposé ces observations dans un entretien publié par le Mirror le 3 mars, estimant que, face à la crise, Edward et Sophie sont devenus presque indispensables au fonctionnement de la monarchie.

Sophie d’Édimbourg, un appui reconnu au sein de la famille royale

Dans le même entretien, Jennie Bond a mis en avant la manière dont Sophie se montre auprès du public : elle conserve un côté « voisine sympathique », reste facile d’accès et se présente sans affectation, tout en occupant désormais une place importante au sein de la famille. Bond a aussi souligné la relation proche et détendue qu’elle entretient avec son neveu, le prince William.

À propos du prince Edward, l’ex-journaliste a jugé que le scandale impliquant Andrew a vraisemblablement été un choc et qu’il a dû être difficile pour lui d’assister à la mise à l’écart de son frère. Elle a par ailleurs rappelé que sa loyauté première va à son épouse, qui milite activement en faveur des femmes victimes d’abus sexuels, en particulier dans les zones de conflit.