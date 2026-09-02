Ebola en RDC : l’épidémie franchit la barre des 3 000 morts, selon un dernier bilan officiel

Selon un bilan de l'Institut national de santé publique publié mercredi, l'épidémie de maladie à virus Ebola qui touche l'est et le nord-est de la RDC a fait plus de 3 000 morts pour plus de 6 000 cas recensés depuis sa déclaration à la mi-mai.

L’épidémie de maladie à virus Ebola qui sévit en République démocratique du Congo (RDC) a franchi la barre des 3 000 morts, selon un bilan communiqué mercredi 2 septembre par l’Institut national de santé publique (INSP) congolais. Le même bilan fait état de 6 186 cas recensés depuis la déclaration officielle de l’épidémie, à la mi-mai.

Précisément, l’épidémie a fait 3 007 décès et compte 1 409 guérisons, soit un taux de létalité de 48,6 %, selon les autorités sanitaires congolaises.

Partie de la province reculée de l’Ituri, dans le nord-est du pays, l’épidémie s’est depuis propagée à six provinces, dans des zones troublées de l’est et du nord-est de la RDC.

Il s’agit de la souche Bundibugyo du virus Ebola, contre laquelle il n’existe à ce jour aucun vaccin ni traitement homologués, contrairement à la souche Zaïre, plus fréquemment rencontrée en RDC.

L’épidémie la plus meurtrière jamais recensée en RDC

Cette épidémie est désormais la plus meurtrière jamais enregistrée en République démocratique du Congo, pays confronté à plusieurs flambées du virus Ebola depuis sa découverte sur son territoire en 1976.