Bénin: liste des personnes nommées ce mercredi dans 5 ministères (Energie, MTISI, MFA,…)
Réuni en conseil des ministres ce mercredi 2 Septembre,; le gouvernement a prononcé plusieurs nominations dans plusieurs départements ministériels. Trouvez ci-dessous la liste des personnes nommées dans les ministères ci-après:
SOMMAIRE
- Nomination au ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines
- Nomination au ministère de la Transformation digitale et de l’Innovation, en charge de la Stratégie nationale d’Intelligence artificielle
- Nomination au ministère de la Famille et des Affaires sociales
- Nomination au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
- Nomination au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche
Nomination au ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines
Directeur général de la Société nationale des Eaux du Bénin (SONEB)
Monsieur Honorat GBONDJINON
Nomination au ministère de la Transformation digitale et de l’Innovation, en charge de la Stratégie nationale d’Intelligence artificielle
Directeur de Cabinet
Madame Syntiche GBEHOUNOU-LE BOEDEC
Secrétaire général du ministère
Monsieur Gaspard DATONDJI
Conseiller technique juridique
Madame Christelle KERSAINT
Directeur de la Coordination, de l’Appui et du Pilotage des Projets sectoriels
Monsieur Arcadius TCHOKPODO
Directeur des Analyses, de la Veille et de l’Intelligence stratégique
Monsieur Willibrod DOSSOU
Directeur de la Valorisation des Innovations, des Technologies et de l’Expérimentation
Monsieur Kévin DEGILA
Nomination au ministère de la Famille et des Affaires sociales
Directrice de Cabinet
Madame Edwige ADOHINZIN HOUNTONDJI
Secrétaire général du ministère
Monsieur Bio Jérémie GOUROUBERA
Nomination au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
Directrice de Cabinet
Madame Sylvie Vitondin DE CHACUS
Secrétaire générale du ministère
Madame Alda L. E. GNANSOUNOU épouse GLELE KAKAÏ
Conseiller technique aux Programmes et Projets de Développement de l’Intelligence artificielle et de la Robotique
Monsieur Mohamed SALIFOU
Conseiller technique à l’ingénierie pédagogique
Monsieur Ghislain GANDJONON
Conseiller technique juridique
Monsieur Fiton S. Géraldo HOUEHA
Conseiller technique à l’Enseignement supérieur, à la Recherche, à l’Innovation et aux Partenariats
Madame Obo Yvette ONIGBON épouse DOUBOGAN
Conseiller technique chargé des Formations en sciences de la santé et de l’Innovation
Monsieur Michel Michaël AGOUNKPE
Nomination au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche
Directrice de Cabinet
Madame Eurydice Deedi Olga SOGBOHOSSOU
Conseiller technique à la Promotion de l’Elevage et de la Pêche
Monsieur Ernest Ayivi TINDO
Conseiller technique aux Affaires foncières
Monsieur Innocent Antoine HOUEDJI
Directeur général de la Société de Développement des Semences et Plants
Monsieur Sessédé Comlan A. X. MATRO
Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances
Monsieur Edmond DANHOEGBE
Directrice adjointe de la Planification, de l’Administration et des Finances
Madame O. Huguette TCHABI
Directeur de la Production végétale
Monsieur Janvier LAKOU
Directeur du Génie rural
Monsieur Adémola Jules ADEGNANDJOU
Directeur général de l’Agence territoriale de Développement agricole de la Vallée du Niger
Monsieur Haffizou GANDA
Directeur général de l’Agence territoriale de Développement agricole de l’Alibori Sud-Borgou Nord-2KP
Monsieur Issifou DADA DOKO
Directeur général de l’Agence territoriale de Développement agricole de l’Atacora Ouest
Monsieur Orou Daouda BELLO
Directrice générale de l’Agence territoriale de Développement agricole du Borgou Sud-Donga-Collines
Madame Nadia Ingrid Sènan GNONLONFOUN
Directrice générale de l’Agence territoriale de Développement agricole du Zou-Couffo
Madame Richicatou SALE
Directeur général de l’Agence territoriale de Développement agricole du Plateau
Monsieur Fanou Alain AHOUHOUENDO
Directrice générale de l’Agence territoriale de Développement agricole de l’Ouémé-Atlantique-Littoral-Mono
Madame Olaïtan Diane B. BIAOU
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