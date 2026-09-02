«Nous ne nous retirerons pas», affirme Benyamin Netanyahu lors d’un déplacement à Gaza

En visite près de la « ligne jaune » qui délimite la zone sous contrôle militaire israélien à Gaza, le Premier ministre israélien a affirmé mercredi qu'Israël contrôlait 60 % du territoire et n'avait pas l'intention de s'en retirer avant le désarmement du Hamas.

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a affirmé, mercredi 2 septembre 2026, lors d’un déplacement près de la « ligne jaune » qui délimite la zone sous contrôle militaire israélien dans la bande de Gaza, qu’Israël n’avait pas l’intention de se retirer des zones qu’il contrôle dans ce territoire palestinien ravagé par la guerre.

« Nous contrôlons la zone. Nous ne nous retirerons pas. Nous restons sur cette ligne. Nous contrôlons 60 % de la bande de Gaza et nous ne nous arrêterons pas, car nous éliminons, jour après jour, les terroristes qui nous menacent », a déclaré le chef du gouvernement israélien, après avoir rencontré des soldats déployés sur place.

Selon le dirigeant israélien, un retrait des positions actuellement tenues par l’armée est conditionné au désarmement du mouvement islamiste Hamas, qui contrôle encore une partie du territoire.

Ce déplacement intervient au lendemain d’une frappe israélienne ayant visé un haut commandant du Hamas, dans un contexte de poursuite des opérations militaires de l’armée israélienne dans l’enclave palestinienne.

Une guerre qui dure depuis l’attaque du 7 octobre 2023

Le conflit à Gaza, engagé après l’attaque du 7 octobre 2023 menée par le Hamas contre Israël, se poursuit malgré plusieurs tentatives de médiation internationale, sans qu’un accord global n’ait mis fin aux hostilités. L’armée israélienne affirme désormais contrôler 60 % du territoire de la bande de Gaza.

Depuis la position visitée mercredi, Benyamin Netanyahu a évoqué les villes frontières israéliennes d’Ashkelon, Sdérot et Netivot, ainsi que plusieurs kibboutz, visibles depuis la ligne de démarcation.