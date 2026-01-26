Dylan Batubinsika transféré en Grèce

Dylan Batubinsika, défenseur international congolais âgé de 29 ans, s’est engagé pour une durée de six mois avec l’AEL Novibet, club de la Super Ligue grecque, selon une annonce officielle du club. Le contrat, conclu en provenance de l’AS Saint-Étienne, court jusqu’en juin 2026, et l’AEL a communiqué l’arrivée du joueur sur ses canaux officiels.

Dans son communiqué, le club grec a confirmé la signature du joueur en précisant la durée du contrat et en souhaitant la bienvenue au nouveau renfort. L’arrivée de Batubinsika intervient en pleine saison pour l’équipe qui occupe la 11e place du classement du championnat grec. Le club a présenté le défenseur comme un renfort défensif pour la fin de saison, sans fournir d’autres détails financiers ou administratifs sur la transaction.

Le transfert marque le départ de Batubinsika du championnat français, où il évoluait sous les couleurs de l’AS Saint-Étienne, club de deuxième division. Né à Cergy-Pontoise, en France, le joueur rejoint désormais la Super Ligue grecque après plusieurs expériences en clubs européens, selon les éléments fournis dans l’annonce de l’AEL Novibet.

Parcours international et titres

Dylan Batubinsika est international congolais. Il totalise 15 sélections avec la sélection nationale de la République démocratique du Congo, pour un but inscrit sous le maillot des Léopards, d’après les informations disponibles. Son profil de joueur a été mis en avant par l’AEL Novibet au moment de l’annonce de la signature.

Sur le plan des titres, le défenseur a remporté le championnat d’Israël avec le Maccabi Haïfa et a également soulevé la Supercoupe de Belgique avec le Royal Antwerp FC, mentions reprises dans le communiqué transmis par le club grec. Ces succès figurent parmi les éléments du palmarès mis en exergue pour présenter le joueur à la nouvelle formation.

Le dossier de transfert précise que Batubinsika arrive en Grèce pour une période de six mois, jusqu’en juin 2026, et que son recrutement a été officialisé par l’AEL Novibet FC. Aucune information supplémentaire relative aux conditions financières du transfert, ni sur une éventuelle option d’extension, n’a été communiquée par le club dans son annonce.