Durban Fashion Fair 2026, 84 créateurs et 25 nouveaux visages sur le podium

Du 16 au 18 septembre, la Durban Fashion Fair célèbre ses 15 ans avec 84 créateurs, 20 jeunes talents accompagnés par son programme de mentorat et 25 nouveaux mannequins formés pour le podium.

À partir de mercredi 16 septembre, Durban réunira 84 créateurs au Durban Exhibition Centre pour les 15 ans de sa Fashion Fair. Pendant trois soirées, le rendez-vous sud-africain fera défiler des maisons installées, de jeunes labels et la promotion 2026 de son programme de mentorat, sous le thème « Where Legacy Lives ».

L’affiche dépasse les frontières de l’Afrique du Sud. La municipalité d’eThekwini annonce des créateurs venus notamment du Zimbabwe, de Namibie, de République démocratique du Congo, du Botswana et des Seychelles, aux côtés de signatures de Durban, du Cap et de Johannesburg. L’ouverture réunira entre autres Dineo Khumalo, Republic Menswear, Carita Adams, Black Faces Apparel et ByArthur The Tailor.

La nouvelle génération occupera une place visible. Vingt créateurs issus de la DFF Class of 2026 présenteront leur travail après plusieurs mois de mentorat. Sur le podium, 25 mannequins sélectionnés lors de castings organisés dans l’eThekwini feront également leurs débuts après une préparation consacrée à la démarche, au comportement professionnel, à la prise de parole et à l’image de marque.

Le thème anniversaire se lit aussi dans les retours. Kwenzi Nkomo, fondatrice d’Indoni Fashion House, reviendra après un premier passage à la DFF en 2014 et plusieurs présentations internationales. House of Saint Luke et Zaviar Fashion figurent également parmi les anciens talents accompagnés par le dispositif qui retrouveront cette année le podium.

Les défilés sont programmés du 16 au 18 septembre, avec des shows entre 18 heures et 21 heures. Les billets sont annoncés à 120 rands par défilé, 250 rands pour une journée et 500 rands pour les trois jours, via Webtickets ainsi que certains points de vente Pick n Pay et Boxer.

Après les trois soirées de collections, la Durban Fashion Fair prévoit le 19 septembre sa cérémonie de Recognition Awards, destinée à distinguer les talents de cette 15e édition.