Oasis annonce 38 concerts en 2027, avec un retour historique à Knebworth

Le groupe britannique prolongera sa réunion par une tournée au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis. L’accès à la billetterie passera exclusivement par une inscription préalable.

Oasis a annoncé lundi 14 septembre une tournée de 38 concerts en 2027, qui s’achèvera par quatre soirées à Knebworth, en Angleterre. Liam et Noel Gallagher retrouveront ainsi le site de leurs spectacles historiques de 1996, trente ans après avoir réuni 250 000 personnes en deux jours.

La tournée « Oasis Live ’27 » débutera le 21 mai au Celtic Park de Glasgow. Elle passera ensuite par Manchester, Munich, Barcelone, Amsterdam, Paris et Rome, avant de rejoindre Boston et Las Vegas aux États-Unis.

Après deux concerts au château de Slane, en Irlande, le groupe terminera son parcours à Knebworth les 11, 12, 18 et 19 septembre 2027. Les deux dates de 1996 sur ce même site sont restées parmi les rassemblements les plus emblématiques de l’histoire de la britpop.

Manchester accueillera à lui seul onze concerts à l’Etihad Stadium en juin. Deux dates sont prévues au Stade de France, les 23 et 24 juillet, tandis que Boston et Las Vegas recevront chacun trois spectacles en août.

Le groupe impose une inscription préalable pour accéder à la vente des billets. Les fans doivent s’enregistrer sur le site officiel avant le 17 septembre 2026 à 16 heures, heure britannique. Oasis précise qu’aucune vente générale ne sera organisée et que l’inscription ne garantit ni code d’accès ni billet.

Ce dispositif intervient après les fortes tensions suscitées par la billetterie de la tournée de réunion de 2025. Des prix fixes sont annoncés pour les nouvelles dates, avec une revente autorisée uniquement à la valeur faciale sur les plateformes prévues par l’organisation.

« Oasis Live ’27 » prolongera le retour commun de Liam et Noel Gallagher, séparés depuis 2009 avant de reprendre la route ensemble en 2025. Cette première tournée de retrouvailles avait compté 41 concerts sur cinq continents et attiré plus de deux millions de spectateurs.

Richard Ashcroft, ancien chanteur de The Verve, est annoncé comme invité spécial. Le programme de 2027 comprend cinq concerts à Glasgow, onze à Manchester, dix en Europe continentale, six aux États-Unis, deux en Irlande et quatre à Knebworth.