Droits de douane sur les médicaments : la fédération pharmaceutique européenne craint le pire

La fédération européenne des industries pharmaceutiques (Efpia) a estimé vendredi 26 septembre que l’instauration de nouveaux droits de douane américains sur les médicaments « créerait la pire des situations », a déclaré la directrice générale de l’Efpia, Nathalie Moll, dans une réaction transmise à l’AFP, rappelant que ces taxes « augmentent les coûts, perturbent les chaînes d’approvisionnement et empêchent les patients d’obtenir des traitements vitaux ». Le milliardaire républicain, sur sa plateforme Truth Social la veille, avait annoncé l’entrée en vigueur au 1er octobre d’une « taxe de 100% sur tout produit pharmaceutique de marque ou breveté, sauf si une entreprise CONSTRUIT son usine pharmaceutique en Amérique », et, dans une publication distincte, des droits de douane de 25% sur « tous les poids lourds fabriqués dans d’autres régions du monde ».