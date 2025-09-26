PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Droits de douane sur les médicaments : la fédération pharmaceutique européenne craint le pire

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

L’autorité italienne de la concurrence sanctionne six pétrolières pour entente

L’AfD forcée de quitter son QG par un tribunal allemand

Philippines : au moins 400 000 évacués et 3 morts après une violente tempête tropicale

États-Unis: James Comey accusé d’«infractions graves», selon le ministère de la Justice

À l’ONU, le président ghanéen met en garde contre la haine anti-migrants

Trump promet d’empêcher l’annexion de la Cisjordanie par Israël

Serbie : sanctions américaines visant NIS dès le 1er octobre

Israël : un comité approuve le candidat de Benyamin Netanyahu à la tête du Shin Bet

Mexique : caserne attaquée pendant une marche pour les 43 étudiants disparus

Équateur : au moins 10 tués dans des affrontements entre détenus, selon la police

VOIR TOUS LES FLASHS

La fédération européenne des industries pharmaceutiques (Efpia) a estimé vendredi 26 septembre que l’instauration de nouveaux droits de douane américains sur les médicaments « créerait la pire des situations », a déclaré la directrice générale de l’Efpia, Nathalie Moll, dans une réaction transmise à l’AFP, rappelant que ces taxes « augmentent les coûts, perturbent les chaînes d’approvisionnement et empêchent les patients d’obtenir des traitements vitaux ». Le milliardaire républicain, sur sa plateforme Truth Social la veille, avait annoncé l’entrée en vigueur au 1er octobre d’une « taxe de 100% sur tout produit pharmaceutique de marque ou breveté, sauf si une entreprise CONSTRUIT son usine pharmaceutique en Amérique », et, dans une publication distincte, des droits de douane de 25% sur « tous les poids lourds fabriqués dans d’autres régions du monde ».

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!