Drame à Zogbodomey : un homme meurt sous les coups de trois agents de sécurité privée

Dans la forêt de l’Onab, située dans l’arrondissement de Zoukou, un simple besoin vital s’est transformé en un cauchemar tragique. Un homme, venu trouver un peu de répit en pleine nature, a été pris pour cible par trois agents de sécurité privée, convaincus sans la moindre vérification qu’il était un trafiquant de bois de teck.

Sans sommation, ces agents l’ont violemment frappé. Grièvement blessé, la victime a été rapidement conduite à l’hôpital de Zogbodomey. Mais, hélas, le combat pour sa vie fut perdu : il est décédé des suites de ses blessures.

Alertées, les forces de l’ordre ont immédiatement ouvert une enquête. Deux des trois agents impliqués ont été arrêtés et placés en garde à vue, tandis que le troisième reste activement recherch, informe Africaho.

Ce drame n’est pas un cas isolé. Rappelons qu’au nord du Bénin, une tragédie semblable avait eu lieu dans la nuit du 19 au 20 juillet 2025. Un gardien de sécurité, par erreur, avait abattu un père de famille venu soigner son enfant à l’hôpital de Ndali. La victime, un professeur de collège, avait été fauchée dans des circonstances aussi brutales qu’injustes, selon la radio locale Sutiisua Fm.