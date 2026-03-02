Dominique de Villepin recadre Benjamin Duhamel sur BFM‑TV

Dominique de Villepin a de nouveau fait la une après un échange vif avec un journaliste sur BFM-TV en 2025. Ancien Premier ministre au verbe incisif et figure reconnue de la vie politique française, il est resté fidèle à certaines prises de position marquantes : en 2003 il s’est opposé à l’intervention en Irak, en 2005 il a été chef du gouvernement pendant les émeutes des banlieues et, en 2023, il a été élevé au grade de commandeur dans l’ordre national de la Légion d’honneur. Cet épisode télévisé a relancé l’attention sur son parcours et son style sans concession face aux journalistes.

Né en 1953 à Rabat, Dominique de Villepin est issu d’une famille dont plusieurs membres ont été distingués par la Légion d’honneur. Fils d’un sénateur et d’une magistrate, il suit une scolarité précoce et obtient son baccalauréat à 16 ans. Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris en 1975, il adhère deux ans plus tard au Rassemblement pour la République. Il entame ensuite une carrière au sein du ministère des Affaires étrangères, qui marque le début de son parcours dans les institutions de l’État.

De Villepin accède à des responsabilités nationales importantes : il est d’abord secrétaire général de l’Élysée auprès de Jacques Chirac, puis devient Premier ministre en 2005. Il s’est illustré par des positions marquées sur la scène internationale, notamment son refus de voir la France rejoindre l’intervention en Irak en 2003. Sur le plan intérieur, son gouvernement a déclenché l’état d’urgence lors des violences urbaines de 2005, à la suite de la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré. Il a tenté une candidature à la présidentielle en 2012 mais n’a pas réuni le nombre de parrainages requis.

Le face-à-face avec Benjamin Duhamel sur BFM-TV

En 2013, De Villepin avait déjà publiquement exprimé son opposition à une intervention militaire en Syrie, confirmation de sa ligne résolument non-interventionniste à certains moments de sa carrière. Dix ans plus tard, sa décoration au grade de commandeur de la Légion d’honneur a été rapportée comme une reconnaissance supplémentaire de sa trajectoire publique et familiale.

Le principal fait d’actualité rapporté en 2025 concerne son échange avec le journaliste Benjamin Duhamel sur BFM-TV. L’interview a dégénéré lorsque Duhamel a tenté de lui reprocher de n’avoir pas eu l’ambition de se porter candidat en 2007. L’animateur a interrogé : “Vous n’avez jamais eu d’ambition, vous-même Dominique de Villepin quand vous étiez à Matignon pour être candidat à l’élection présidentielle ?”

Dominique de Villepin a répondu en rappelant des indicateurs macroéconomiques de son passage à Matignon : “Moi, il se trouve que quand j’ai quitté Matignon, le chômage était descendu en dessous du 8%, il était à 10% quand je suis arrivé, la dette française avait descendu à 64%, les déficits étaient descendus à 2,5%.”

Pour tenter de le mettre en difficulté, Duhamel a évoqué le controversé contrat première embauche (CPE) et les manifestations massives qu’il avait suscitées : “Vous n’étiez pas en capacité de vous présenter à l’élection présidentielle après avoir mis des centaines de milliers de gens dans la rue en ayant voulu mettre en œuvre le contrat de première embauche !”

La réponse de Dominique de Villepin a été immédiate et sévère : “Non, ce n’est pas du tout ça ! C’est tout simplement parce qu’il n’a jamais été question Monsieur Duhamel, vous êtes jeune, à l’époque, vous étiez en culottes courtes.”