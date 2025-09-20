Dnipropetrovsk: frappes russes font un mort et une dizaine de blessés

Des frappes russes ont fait un mort et treize blessés dans la région de Dnipropetrovsk, dans le centre-est de l’Ukraine, qui a été la cible d’une importante attaque de missiles et de drones, ont indiqué tôt samedi 20 septembre les autorités régionales. «La région de Dnipropetrovsk a de nouveau été la cible d’une attaque massive», a déclaré Serguiï Lyssak, chef de l’administration militaire régionale, sur Telegram, évoquant des bâtiments d’entreprises détruits et des incendies. «Selon les données préliminaires, une personne est décédée à la suite des actes de terreur ennemis (…) Treize autres ont été blessées», a-t-il ajouté, selon l’AFP. Le président Volodymyr Zelensky a précisé que la Russie avait lancé 40 missiles et 580 drones sur l’ensemble du pays, faisant au total trois morts.