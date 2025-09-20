Dnipropetrovsk: frappes russes font un mort et une dizaine de blessés

PAR PAYS
Par BENIN WEB TV
Des frappes russes ont fait un mort et treize blessés dans la région de Dnipropetrovsk, dans le centre-est de l’Ukraine, qui a été la cible d’une importante attaque de missiles et de drones, ont indiqué tôt samedi 20 septembre les autorités régionales. «La région de Dnipropetrovsk a de nouveau été la cible d’une attaque massive», a déclaré Serguiï Lyssak, chef de l’administration militaire régionale, sur Telegram, évoquant des bâtiments d’entreprises détruits et des incendies. «Selon les données préliminaires, une personne est décédée à la suite des actes de terreur ennemis (…) Treize autres ont été blessées», a-t-il ajouté, selon l’AFP. Le président Volodymyr Zelensky a précisé que la Russie avait lancé 40 missiles et 580 drones sur l’ensemble du pays, faisant au total trois morts.

