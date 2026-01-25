DIRECT – CR Belouizdad 2-0 Stellenbosch : El Melali signe le 2-0 (90+5)

CR Belouizdad a remporté une victoire nette face à Stellenbosch (2-0), scellant le succès par un penalty transformé dans les arrêts de jeu par Farid El Melali (90+5′). Solides dans le jeu et rigoureux dans l’organisation, les Belouizdadis ont su conserver leur avance avant de doubler la mise à un moment décisif, assurant ainsi la victoire.

La rencontre a été marquée par une première période maîtrisée par les Algériens, qui ont su prendre l’ascendant au milieu et gêner les relances adverses. En obtenant le but du break, le CR Belouizdad a creusé un écart qui lui a permis de gérer la suite de la partie avec sérénité. Les visiteurs, sans réussite offensive suffisante, ont peiné à créer des occasions franches face à une équipe bien organisée défensivement.

Tout au long du match, les joueurs de Belouizdad ont montré une application tactique notable : placements rigoureux, occupations des espaces et volonté de temporiser lorsque la situation l’exigeait. Cette approche a limité les possibilités de réaction de Stellenbosch et a préparé le terrain pour la deuxième réalisation, intervenue sur pénalty et convertie par Farid El Melali en toute fin de rencontre.

Pénalty transformé en toute fin de match : El Melali conclut

Le second but, inscrit sur penalty dans le temps additionnel, a été la conséquence d’un ultime relais offensif et d’une pression maintenue par les Belouizdadis jusque dans les dernières minutes. La sanction donnée par l’arbitre, transformée par El Melali à la 90+5ème minute, a mis fin aux espoirs d’un retour pour Stellenbosch et a scellé le score à 2-0 en faveur des locaux.

Cette réussite tardive illustre la capacité du CR Belouizdad à rester mobilisé jusqu’au coup de sifflet final. L’exécution du penalty a été réalisée avec sang-froid, symbole d’une équipe confiante dans ses actions collectives et dans la précision de ses éléments offensifs lorsque les espaces se sont ouverts.

Côté tactique, la rencontre a été dominée par une lecture attentive des transitions défensives et offensives. Les Belouizdadis ont alterné phases de pressing contrôlé et séquences de conservation du ballon, pour empêcher Stellenbosch de développer un jeu fluide. La solidité défensive a été un facteur déterminant : elle a permis de contenir les rares tentatives adverses et d’orienter la rencontre vers une gestion calme et maîtrisée du score.

Au terme de cette prestation, le CR Belouizdad peut retenir une victoire confortable obtenue grâce à une organisation collective cohérente et une efficacité retrouvée dans les instants cruciaux. Le penalty d’El Melali, transformé dans les arrêts de jeu, représente l’ultime confirmation d’une domination globale durant la rencontre.