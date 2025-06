Diplomatie: Takuma Miyaji réaffirme l’ engagement du Japon aux côtés du Bénin

- Publicité-

En visite officielle au Bénin depuis le mercredi 25 juin, Takuma Miyaji, ministre délégué aux Affaires étrangères du Japon, a été reçu ce jeudi par son homologue béninois, Shegun Bakari, pour une séance de travail consacrée au renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre des échanges diplomatiques réguliers entre le Bénin et le Japon, a permis aux deux parties de réaffirmer leur attachement à une relation fondée sur des valeurs partagées, notamment la démocratie, l’État de droit et la bonne gouvernance.

Ces liens, noués depuis 1960, se sont consolidés au fil des décennies à travers divers projets de coopération dans les domaines de l’éducation, de la santé, des infrastructures et du développement rural.

Au terme des discussions, Takuma Miyaji s’est réjoui de la qualité des relations bilatérales et a exprimé le souhait du gouvernement japonais de renforcer davantage la coopération avec le Bénin, dans une logique de partenariat équitable et mutuellement bénéfique.

Les deux ministres ont également abordé les perspectives d’appui technique et financier dans des secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables, l’agriculture intelligente et la formation professionnelle, soulignant l’importance d’un dialogue diplomatique constant pour faire face aux enjeux de développement durable.

Cette visite s’inscrit dans une dynamique plus large de redéploiement de la politique japonaise de coopération en Afrique de l’Ouest, et confirme l’intérêt croissant de Tokyo pour les opportunités qu’offre le Bénin dans un contexte de stabilité politique et de réformes économiques ambitieuses.