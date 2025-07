Diplomatie: le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye attendu à Cotonou mardi

Après plusieurs mois d’attente et de spéculations, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye effectuera une visite officielle au Bénin le mardi prochain.

Ce déplacement selon les informations de Fraternité, s’inscrit dans une dynamique de renforcement des relations bilatérales entre Dakar et Cotonou, sur fond de recomposition des équilibres diplomatiques en Afrique de l’Ouest.

Depuis son investiture en avril dernier, le président Faye a multiplié les visites auprès de ses homologues ouest-africains. Toutefois, l’absence du Bénin dans son agenda initial avait suscité interrogations et commentaires dans les milieux diplomatiques, certains y voyant un signal peu engageant pour les relations sénégalo-béninoises.

Cette première visite à Cotonou vient donc combler ce vide symbolique et marque un tournant dans la coopération entre les deux États. Selon le media, les entretiens prévus entre Bassirou Diomaye Faye et son homologue Patrice Talon porteront sur plusieurs axes stratégiques : sécurité régionale, intégration économique, coopération énergétique et lutte contre l’extrémisme violent.

Ce rapprochement diplomatique intervient dans un contexte sous-régional marqué par des tensions politiques, des enjeux sécuritaires croissants et la montée des mouvements panafricanistes.

Le Bénin et le Sénégal, souvent perçus comme des bastions de stabilité démocratique, ont un rôle à jouer dans la refondation des solidarités ouest-africaines.

- Publicité-

La visite du président sénégalais pourrait ainsi ouvrir la voie à de nouvelles initiatives conjointes et à une redynamisation des échanges économiques, culturels et institutionnels entre les deux pays.