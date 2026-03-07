Didier Bourdon (67 ans) règle ses comptes contre la presse

Didier Bourdon, membre emblématique du trio comique Les Inconnus, cumule plus de quarante ans de carrière sur les planches et à l’écran. Acteur prolifique de la comédie française, il partage la scène et le succès avec des pairs comme Christian Clavier et, historiquement, ses deux complices Pascal Légitimus et Bernard Campan. Ces dernières années, il a enchaîné les tournages, apparaissant dans une vingtaine de films en six ans, et reste une figure majeure du cinéma humoristique hexagonal.

Avant la consécration en trio, le parcours du groupe était plus complexe que l’image désormais véhiculée. Les Inconnus ont pris forme au sein du circuit du café-théâtre, au sein d’un collectif initial composé non pas de trois mais de cinq artistes. Outre Bourdon, Légitimus et Campan, le groupe comprenait alors Smaïn — qui a mené une carrière notable par la suite — et un certain Seymour Brussel, aujourd’hui retourné à une vie loin des projecteurs et exerçant dans le milieu paramédical comme ostéopathe.

Sur la scène du Petit Théâtre de Bouvard, le quintet a développé une galerie de sketches marquants et un répertoire de personnages. La formule n’a toutefois pas résisté aux tensions et aux choix artistiques : au milieu des années 1980, après des expériences télévisuelles et le pastiche cinématographique Le téléphone sonne toujours deux fois, Smaïn et Seymour Brussel quittent le groupe, laissant place à la formation désormais célèbre à trois.

De la comédie de groupe à la trajectoire solo : succès, cinéma et critiques

Réduits à trois, Bourdon, Légitimus et Campan se rebaptisent officiellement Les Inconnus et connaissent un succès massif, d’abord sur scène, puis à la télévision, avant d’atteindre un large public au cinéma avec des titres entrés dans la culture populaire, dont Les Trois Frères. Ce film marque un sommet de leur popularité et contribue à installer durablement chacun des membres dans le paysage comique français.

Par la suite, les chemins se séparent : Pascal Légitimus s’oriente vers la télévision, notamment une série policière sur France 2, Bernard Campan multiplie les projets, y compris des films plus dramatiques, tandis que Didier Bourdon poursuit majoritairement dans la comédie, multipliant les rôles et traversant les époques.

Sur le plan médiatique, Bourdon a évoqué les relations parfois difficiles avec la presse culturelle parisienne des débuts. Lors d’une intervention dans l’émission Salut les Terriens ! animée par Thierry Ardisson, il a rappelé que certains médias, citant l’exemple de Télérama, avaient été hostiles au moment de la sortie de Les Trois Frères, avant de revenir positivement dessus un an plus tard lors d’une diffusion sur Canal+. Interrogé sur l’impact de ces critiques, il a souligné qu’à l’époque, sans réseaux sociaux, le groupe n’était pas toujours conscient de ces divisions d’appréciation, concluant sur une mise en garde : « Faut se méfier ».