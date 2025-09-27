PAR PAYS
Deux migrants périssent en tentant de traverser la Manche

Par BENIN WEB TV
Dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 septembre, deux personnes migrantes sont décédées lors d’une tentative de traversée clandestine de la Manche au sud de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), a appris l’AFP auprès des autorités. Le drame s’est produit à hauteur des plages de Neufchâtel-Hardelot alors qu’environ une centaine de migrants tentaient de prendre la mer à bord d’une embarcation de fortune. Environ soixante personnes « seraient actuellement prises en charge par la protection civile », a indiqué la sous-préfète de Montreuil-sur-Mer, Isabelle Fradin-Thirode.

