Détournement à l’ex-ORTB : de lourdes peines et des acquitements

Le verdict est tombé dans l’affaire de détournement de fonds publics impliquant l’ex-Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB), aujourd’hui Société de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (SRTB). Après deux jours d’audience, la chambre criminelle de la CRIET a rendu sa décision ce mercredi 9 juillet 2025. Sur les neuf prévenus, deux ont été acquittés, tandis que sept autres ont été condamnés à de lourdes peines, allant de 4 à 10 ans de prison ferme pour des faits survenus entre juin 2017 et août 2019.

Ce dossier trouve son origine dans un audit mené par l’Inspection Générale des Finances (IGF), ayant révélé de graves irrégularités dans la gestion financière de l’ex-ORTB à Parakou entre 2017 et 2019. Plusieurs centaines de millions de FCFA auraient ainsi été détournés au détriment de l’institution publique.

Après deux jours de procès et d’intenses débats, Mozart Dah Dangbénon Abel Aristide et Quenum Saka ont été relaxés au bénéfice du doute, les charges de détournement et de complicité n’ayant pas été retenues à leur encontre. En revanche, sept accusés écopent de peines sévères, après requalification des faits :

Coffi Codjia Hyacinthe , ancien directeur financier, a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle, assortis de 100 millions de FCFA d’amende et de 147 millions de FCFA de dommages-intérêts à verser à la SRTB pour détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux.

, ancien directeur financier, a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle, assortis de 100 millions de FCFA d’amende et de 147 millions de FCFA de dommages-intérêts à verser à la SRTB pour détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Dango Zato Loukyatou , ex-directrice régionale à Parakou, écope de 4 ans de prison, 10 millions de FCFA d’amende et 12 millions de dommages-intérêts pour complicité de détournement et blanchiment.

, ex-directrice régionale à Parakou, écope de 4 ans de prison, 10 millions de FCFA d’amende et 12 millions de dommages-intérêts pour complicité de détournement et blanchiment. Quenum Ludvin Gildacio , agent comptable, a été condamné à 7 ans d’emprisonnement, 100 millions d’amende et 40 millions de FCFA de dommages-intérêts.

, agent comptable, a été condamné à 7 ans d’emprisonnement, 100 millions d’amende et 40 millions de FCFA de dommages-intérêts. Choukpa Alex , également agent comptable, prend 4 ans de prison, 10 millions d’amende et 18 millions de dommages-intérêts.

, également agent comptable, prend 4 ans de prison, 10 millions d’amende et 18 millions de dommages-intérêts. Pesse Sotinma Dieudonné est condamné à 4 ans d’emprisonnement, 10 millions d’amende et 5 millions de dommages-intérêts pour complicité de détournement.

est condamné à 4 ans d’emprisonnement, 10 millions d’amende et 5 millions de dommages-intérêts pour complicité de détournement. Hounnou Elpidio, prestataire de services, écope aussi de 4 ans de prison et 10 millions d’amende pour fausses attestations et complicité de détournement.

Saisies et réparations civiles

Aussi, la Cour a ordonné la saisie de plusieurs biens (parcelles, véhicules) appartenant à Coffi Codjia Hyacinthe et Quenum Ludvin Gildacio, considérés comme acquis grâce aux fonds détournés. En outre, la SRTB et l’Agent Judiciaire de l’État (AJE) ont été reconnus parties civiles, avec des dommages-intérêts individualisés à la charge des personnes condamnées.