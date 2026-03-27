Départ officiel de Véron Mosengo-Omba ce dimanche

Véron Mosengo-Omba, qui dirigeait le secrétariat général de la Confédération africaine de football depuis sa nomination en mars 2021, quittera officiellement ses fonctions dimanche 29 mars à l’occasion d’une réunion du Comité exécutif. Son départ intervient après que l’intéressé a atteint la limite d’âge réglementaire le 15 octobre 2025, mettant un terme à une période de transition initiée à l’automne dernier.

La succession de Mosengo-Omba excite les spéculations au sein de l’institution, où deux candidatures sont régulièrement évoquées : celles de Samson Adamu et de Gelson Fernandes. Le processus de désignation ne se déroule pas sans tensions ; la FIFA serait particulièrement active en faveur de Fernandes, poussant sa candidature au moyen d’un lobbying visible qui suscite des réticences parmi certains responsables de la CAF.

Pour sa part, l’ex-secrétaire général pourrait rebondir au plan national. Selon des sources proches du dossier, la FIFA envisagerait de positionner Mosengo-Omba à la tête de la Fédération congolaise de football association (FECOFA), une affectation qui lui permettrait de mettre son expérience au service du football de la République démocratique du Congo tout en ouvrant la voie à une nouvelle direction au sein de la CAF.

Enjeux et lignes de force de la transition

La désignation du prochain secrétaire général dépasse le simple remplacement administratif : elle conditionne l’orientation et la gestion quotidienne d’une organisation qui coordonne le football continental. L’intervention d’un acteur mondial comme la FIFA dans cette sélection alimente les débats sur l’autonomie décisionnelle de la CAF et sur l’équilibre des influences entre fédérations nationales et instances internationales.

Dans ce contexte, la concurrence entre candidats se déroule sur un terrain où compétences, réseaux et soutiens externes jouent un rôle déterminant. L’éventuel transfert de Mosengo-Omba vers la FECOFA pourrait être perçu comme une solution pragmatique pour maintenir son expertise au sein du continent tout en clarifiant la salle des commandes à la CAF, mais il reste à voir comment les différents camps vont négocier les équilibres de pouvoir à court et moyen terme.