Denis Brogniart : la productrice de Koh-Lanta met les points sur les i

Le 3 mars 2026, Denis Brogniart retrouve le poste d’animateur de Koh-Lanta sur TF1 pour le lancement de la 28e saison intitulée Les Répliques du Destin, tournée aux Philippines et présentée comme une édition à forts enjeux où vingt candidats — dix femmes et dix hommes — vont s’affronter dans des épreuves de survie et de stratégie, avec de nouvelles mécaniques de jeu susceptibles de bouleverser le déroulé habituel de l’émission.

Cette saison promet des moments intenses et des rebondissements conçus pour surprendre le public fidèle du programme. Ancien visage emblématique du jeu depuis 2002, Denis Brogniart reprend les rênes d’une aventure dont la production souligne le renouvellement des règles et des éléments de tension dramatique destinés à stimuler les stratégies individuelles et collectives des aventuriers.

Les Répliques du Destin introduit une innovation majeure : l’existence d’une zone appelée “Antre du Destin” où sont dissimilées des poteries contenant des reliques liées à la légende de l’émission. Parmi ces objets figure la “Réplique de Koh-Lanta” qui, si elle est récupérée par un candidat éliminé, peut lui permettre de revenir en jeu. Cette modification fait que le feu éteint au conseil ne marque plus automatiquement la fin du parcours pour un participant, ouvrant la voie à des retours inattendus et à une fragilisation des alliances établies.

La productrice Alexia Laroche-Joubert dément les rumeurs sur un départ de Denis Brogniart

En parallèle de l’annonce de la nouvelle saison, des rumeurs concernant un prétendu départ de Denis Brogniart avaient circulé sur les réseaux sociaux et dans certains médias. Ces bruits de couloir ont provoqué une réaction de la production : Alexia Laroche-Joubert, productrice de Koh-Lanta, est intervenue publiquement pour dénoncer ces informations comme infondées.

Lors de son intervention sur le plateau de l’émission PAF diffusée sur C8, la productrice a pris la parole pour défendre l’animateur et la crédibilité des informations relayées : “C’est quelque chose qui touche beaucoup Denis. C’est complètement faux ! J’en veux vraiment au garçon qui a cité ça. Ça me donne l’occasion de parler aussi du journalisme. Vous êtes journalistes ! Ça veut dire quelque chose ! Ça veut dire qu’on vérifie ses informations et qu’on demande aux intéressés !”

Alexia Laroche-Joubert a également exprimé son indignation face à la diffusion de rumeurs qui, selon elle, ont eu des répercussions sur Denis Brogniart et sur l’image de la production. Elle a qualifié la situation d’« inadmissible » et a rappelé que l’équipe avait récemment tourné une saison avec l’animateur : “Je trouve ça intolérable de balancer des informations qui sont complètement fausses ! On a tourné une saison avec Denis. C’est inadmissible ! Ça l’a touché !”

La productrice a conclu son intervention en appelant à des pratiques journalistiques plus rigoureuses, insistant sur un principe qu’elle a présenté comme fondamental : “Je crois qu’il y a un code de l’honneur dans le journalisme, c’est vérifier les infos. On nous appelle. On nous demande. Dans ces cas-là, on dément. On ne se retrouve pas avec de fausses infos sur les réseaux.”