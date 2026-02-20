Décès d’un enfant dans une clinique à Abomey-Calavi : les parents réclament 50 millions de FCFA

Une affaire de décès présumé par négligence médicale est actuellement examinée par la justice à Abomey-Calavi.

Les parents d’un enfant décédé dans une clinique privée ont saisi les juridictions compétentes et réclament une réparation financière estimée à 50 millions de francs CFA.

Selon les éléments rapportés à l’audience, l’enfant, souffrant d’asthme, avait été admis dans l’établissement pour recevoir des soins. D’après les parents, le personnel infirmier les aurait rassurés sur l’état de santé de leur fils, laissant entendre que la situation était sous contrôle.

Cependant, un incident technique serait survenu au cours de la prise en charge. Les parents évoquent une coupure d’électricité suivie du dysfonctionnement du groupe électrogène de la clinique. Cette défaillance aurait compromis l’administration des soins nécessaires et conduit au décès de l’enfant.

À la barre, l’infirmier mis en cause a soutenu que les soins requis avaient été prodigués conformément aux procédures. Une version contestée par les parents, qui estiment que la prise en charge n’a pas été à la hauteur de la gravité de l’état de santé de leur enfant.

Autre élément soulevé au cours des débats, le décès serait survenu dans la matinée, mais l’information n’aurait été communiquée aux parents que plusieurs heures plus tard, dans la soirée. Un délai qui alimente davantage les soupçons et la douleur de la famille.

La justice devra désormais déterminer les responsabilités éventuelles dans cette affaire, alors que les parents réclament une indemnisation pour le préjudice moral et émotionnel subi.