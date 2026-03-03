Décès du producteur Jean‑Pierre Magnier, cinq ans après Rika Zaraï

Jean-Pierre Magnier, producteur et directeur artistique connu pour sa collaboration et son mariage avec la chanteuse Rika Zaraï, est décédé, annonce publiée le lundi 2 mars 2026 par le journaliste de l’AFP Jean‑François Guyot sur les réseaux sociaux. La disparition du producteur a suscité de nombreux messages de soutien et des hommages de proches et de professionnels du spectacle.

Professionnel de la musique et du spectacle, Jean-Pierre Magnier a accompagné la carrière de Rika Zaraï dès les années 1960, en tant que principal collaborateur, époux et producteur. Ses fonctions de producteur et de directeur artistique l’ont conduit à travailler tant sur scène qu’en studio, selon les informations relayées par les Éditions Glyphe, qui indiquent qu’il a œuvré à conserver écrits, archives et images pour préserver la mémoire et transmettre l’engagement de la chanteuse.

Les premières réactions publiques ont été relayées sur les réseaux sociaux. Le chroniqueur Fabien Lecoeuvre a écrit : « Une pensée émue pour mon ami Jean‑Pierre Magnier qui nous a quitté ce week‑end, 5 ans après son épouse Rika Zarai ». Le message a été partagé et commenté par des internautes et des figures du milieu artistique.

Jean‑Pierre Magnier salué par ses proches

Parmi les hommages, celui du neveu du défunt, identifié comme John et présenté comme protégé de Cyril Hanouna, a été publié sur Instagram. John écrit : « C’est avec une grande émotion que je partage le départ de mon oncle Jean Pierre Magnier », puis décrit l’influence de son oncle sur son parcours : « Issu d’une famille de musiciens, j’ai grandi dans cet univers où la musique se transmet. À ses côtés, j’ai découvert concrètement le monde du spectacle. Il m’a transmis la rigueur, l’amour du métier et le respect de la scène. Il a compté profondément dans mon parcours et dans ma vie. »

Les commentaires d’internautes ont traduit une émotion collective. L’un d’eux a écrit : « Grosses pensées ! Que de souvenirs ». Un autre a confié : « J’avais prévu d’aller lui rendre visite à l’hôpital Américain. Rendez-vous raté hélas… Une page de vie qui se tourne ! J’espère qu’il continuera à faire rire les anges ». D’autres messages de soutien simple — « Avec toi pour te soutenir » — ont également été publiés en réaction aux déclarations familiales.

Les Éditions Glyphe soulignent le rôle de Jean‑Pierre Magnier dans la conservation du patrimoine lié à Rika Zaraï, en rassemblant et en protégeant documents et images destinés à maintenir vivante la mémoire de la chanteuse et de leur collaboration artistique.