La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Décès de Béla Tarr, maître du cinéma hongrois

Le réalisateur hongrois Bela Tarr est décédé mardi 6 janvier à l’âge de 70 ans, a annoncé le réalisateur Bence Fliegauf à l’agence de presse nationale MTI au nom de la famille Tarr. Considéré comme une figure majeure du cinéma hongrois et mort à la suite d’une longue maladie, il était notamment connu pour une œuvre souvent sombre, en particulier Satantango (1994), fresque de sept heures sur l’effondrement du communisme en Europe de l’Est et son déclin matériel et spirituel, adaptée du roman du lauréat du prix Nobel de littérature Laszlo Krasznahorkai, son collaborateur régulier.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
0 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
Benin Web TV 2.0 est disponibleRejoindre Maintenant