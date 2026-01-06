Accueil En Brève Décès de Béla Tarr, maître du cinéma hongrois

Décès de Béla Tarr, maître du cinéma hongrois

Le réalisateur hongrois Bela Tarr est décédé mardi 6 janvier à l’âge de 70 ans, a annoncé le réalisateur Bence Fliegauf à l’agence de presse nationale MTI au nom de la famille Tarr. Considéré comme une figure majeure du cinéma hongrois et mort à la suite d’une longue maladie, il était notamment connu pour une œuvre souvent sombre, en particulier Satantango (1994), fresque de sept heures sur l’effondrement du communisme en Europe de l’Est et son déclin matériel et spirituel, adaptée du roman du lauréat du prix Nobel de littérature Laszlo Krasznahorkai, son collaborateur régulier.