David Pujadas bondit de son siège pour calmer Éric Zemmour après avoir perdu ses nerfs

David Pujadas, ancien présentateur du journal de 20 heures sur France 2 devenu animateur de débats sur LCI, a dû intervenir physiquement lors d’un numéro de « La Grande confrontation » diffusé en novembre 2025, après une montée en tension entre les invités Éric Zemmour et Raphaël Glucksmann. L’échange, centré sur des thèmes sensibles comme la diversité et l’identité nationale, a dégénéré en affrontement verbal, poussant le journaliste à quitter son siège pour rétablir l’ordre à l’antenne.

Ancien visage familier de l’information télévisée, David Pujadas s’est progressivement orienté vers des formats de débat après avoir présenté le 20 heures pendant plus d’une décennie. À la tête de « La Grande confrontation » sur LCI, il est chargé de modérer des confrontations entre personnalités politiques de bords opposés et d’apporter la parole des téléspectateurs au coeur du débat. Lors de cette émission, la mission de modération a rencontré des difficultés face à l’intensité des échanges entre les deux protagonistes.

Le débat opposait, en novembre 2025 sur LCI, Éric Zemmour et Raphaël Glucksmann. Les échanges, sur des sujets politiques et sociétaux sensibles, ont rapidement pris une tournure acrimonieuse, suscitant des interruptions répétées et des paroles vives entre les intervenants.

Intervention musclée du présentateur pour recadrer l’émission

Face à la multiplication des interruptions et à l’escalade des propos, David Pujadas a successivement tenté de recadrer verbalement le débat en appelant au calme et au respect du temps de parole. Constatant l’incapacité des invités à se laisser écouter, il a, dans un moment qui a surpris de nombreux téléspectateurs, quitté son siège pour se placer physiquement entre les deux hommes.

Plusieurs répliques prononcées à l’antenne ont été rapportées : Pujadas a notamment lancé « Arrêtez » et « laissez‑le répondre », puis a pointé le manque d’exemplarité des protagonistes en déclarant « Vous ne donnez pas le bon exemple ». Ces interventions visaient à temporiser le face‑à‑face et à permettre la poursuite du débat dans un cadre plus ordonné.

Selon la séquence diffusée, la montée des tensions prend sa source dans une question posée par le journaliste à Raphaël Glucksmann au sujet de la diversité. Glucksmann a répondu en défendant l’apport de la diversité à la nation, estimant que « c’est cette diversité que vous condamnez » qui a façonné le pays, avant que les échanges entre les deux invités ne dégénèrent.

Durant l’affrontement, des références à des affaires judiciaires et à des victimes ont été invoquées, et Raphaël Glucksmann a lancé à son adversaire la réplique « En Hongrie, vous obéiriez à Xi Jinping et à Vladimir Poutine », propos qui, selon la diffusion, a contribué à provoquer la réaction de son opposant.