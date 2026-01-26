David Neres opéré avec succès à Naples

David Neres, ailier brésilien de Naples, a été opéré avec succès lundi à Londres de sa blessure à la cheville contractée le 4 janvier lors du match contre la Lazio, a annoncé le joueur lui‑même sur les réseaux sociaux en publiant une photo et le commentaire « tout s’est bien passé ». Le club napolitain perdait ainsi temporairement l’un de ses éléments offensifs les plus utilisés durant la première moitié de la saison.

Sur Instagram, David Neres a accompagné la photo post‑opératoire d’un message remerciant son entourage médical et familial : « tout s’est bien passé. Merci à ma femme, aux médecins et aux kinésithérapeutes », a écrit le Brésilien. Le joueur a choisi ce canal pour informer directement ses abonnés et les supporters de l’évolution de son état de santé après l’intervention réalisée à Londres.

Avant sa blessure, Neres avait disputé 25 rencontres avec Naples, inscrit six buts et délivré quatre passes décisives, chiffres qui attestent de sa présence régulière dans l’effectif et de sa contribution offensive lors de la première moitié de la saison. Il avait notamment été un élément important de l’équipe dirigée par Antonio Conte lors de la victoire en Supercoupe d’Italie en décembre.

Opération à Londres et situation sportive

Le traitement chirurgical a eu lieu à Londres et a été qualifié de « réussi » par le joueur via son message public. L’intervention vise à réparer la blessure à la cheville subie sur la pelouse le 4 janvier face à la Lazio, événement qui avait mis fin prématurément à sa participation aux rencontres suivantes. Aucun détail médical supplémentaire sur la nature exacte de l’opération, les praticiens impliqués ou la durée prévisionnelle de convalescence n’a été rendu public par le joueur ou le club dans le message partagé.

David Neres avait été aligné à de nombreuses reprises par Antonio Conte au cours de la première partie du championnat, figurant parmi les titulaires ou les remplaçants impactant les rotations offensives de l’équipe. Ses statistiques — 25 matchs joués, six buts et quatre passes décisives — reflètent son rôle dans les schémas de jeu napolitains et son apport lors des compétitions nationales auxquelles le club a pris part.

La publication de Neres a par ailleurs mentionné des remerciements adressés aux kinésithérapeutes, soulignant le traitement post‑opératoire et la prise en charge rééducative qui accompagne habituellement ce type d’intervention. Le message a été relayé par des comptes liés au club et a suscité de nombreuses réactions de la communauté sportive et des supporters, qui suivent l’évolution de l’état de santé du joueur depuis sa sortie sur blessure le 4 janvier.