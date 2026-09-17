Darlene Love révèle une liaison secrète de trois ans avec Bill Medley

Darlene Love raconte dans un nouveau documentaire sa relation secrète de trois ans avec Bill Medley, à la fin des années 1960.

À 85 ans, Darlene Love ouvre un chapitre longtemps resté privé de sa vie. Dans le documentaire Darlene Love: I Know Where I’ve Been, présenté à Toronto, elle raconte la relation de trois ans qu’elle dit avoir vécue à la fin des années 1960 avec Bill Medley, membre des Righteous Brothers.

Les deux artistes s’étaient rencontrés autour de l’émission musicale Shindig!, avant de partir en tournée ensemble. Darlene Love et son groupe, les Blossoms, accompagnaient alors les Righteous Brothers comme choristes et assuraient leur première partie. Selon la chanteuse, elle et Bill Medley étaient tous deux divorcés lorsque leur relation a commencé.

Darlene Love explique qu’ils ont gardé leur histoire discrète, notamment sous la pression d’agents et de managers hostiles à leur couple interracial. Elle affirme qu’ils évitaient aussi de s’exposer lors de leurs déplacements dans le sud des États-Unis et qu’ils ont envisagé de se marier.

La relation a pris fin lorsque la chanteuse est tombée enceinte. Dans son récit, elle dit avoir choisi d’interrompre la grossesse, alors que Bill Medley souhaitait garder l’enfant. Déjà mère de deux garçons, elle assure avoir pris cette décision en pensant à leur situation familiale. Elle évoque ensuite une période de dépression dont elle dit être sortie en s’appuyant sur sa foi.

Ces éléments reposent sur le témoignage de Darlene Love dans le documentaire. Entertainment Weekly a indiqué avoir sollicité Bill Medley sans obtenir de réponse immédiate.

Réalisé par Barry Avrich et produit notamment par Taraji P. Henson, Darlene Love: I Know Where I’ve Been a été présenté en première le 13 septembre 2026 à Toronto. Sa programmation au festival se poursuit jusqu’au 17 septembre.