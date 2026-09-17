Eliminatoire CAN 2027: la liste du Maroc avec plusieurs nouveautés

Mohamed Ouahbi a dévoilé ce jeudi une liste de 29 joueurs pour le prochain rassemblement du Maroc. Le sélectionneur des Lions de l’Atlas a notamment convoqué plusieurs jeunes talents, tout en enregistrant le retour de joueurs expérimentés.

Le Maroc se prépare à une trêve internationale particulièrement dense. Pour les prochaines échéances, Mohamed Ouahbi a retenu un groupe de 29 joueurs, appelé à disputer deux rencontres de qualification pour la CAN, contre le Gabon puis le Lesotho, ainsi qu’un match amical face au Ghana. Le sélectionneur a profité de cette liste pour récompenser plusieurs joueurs en pleine ascension. À seulement 17 ans, Abdellah Ouazane figure pour la première fois dans le groupe. Le milieu offensif de l’Ajax Amsterdam s’est rapidement fait une place au niveau professionnel. Soufian El Faouzi, milieu de Schalke 04 âgé de 23 ans, connaît également sa première convocation.

Autre élément très attendu, Yassir Zabiri est récompensé par son excellent début de saison avec le Racing Santander, où il a déjà inscrit six buts en Liga. Tawfik Bentayeb, désormais à Anderlecht, complète les nouveautés offensives. Dans les buts, Alaa Bellarouch fait son entrée après avoir retrouvé du temps de jeu au Dinamo Bucarest. Il épaulera notamment Yassine Bounou et Munir El Kajoui.

Mohamed Ouahbi pourra également compter sur plusieurs cadres, à l’image d’Achraf Hakimi, Brahim Diaz, Azzedine Ounahi, Ismaël Saibari et Bilal El Khannouss. Nayef Aguerd et Abdessamad Ezzalzouli effectuent par ailleurs leur retour après avoir été absents du dernier Mondial en raison de blessures. Abdelhamid Ait Boudlal retrouve également la sélection.

La liste des 29 Marocains convoqués:

Gardiens : Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti, Alaa Bellarouch.

Défenseurs : Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Marwane Saadane, Nayef Aguerd, Redouane Halhal, Issa Diop, Abdelhamid Ait Boudlal, Achraf Hakimi, Zakaria El Ouahdi, Ali Maamar.

Milieux : Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Oussama Targalline, Bilal El Khannouss, Soufian El Faouzi, Azzedine Ounahi, Ismaël Saibari.

Attaquants : Brahim Diaz, Yassine Gessime, Abdessamad Ezzalzouli, Abdellah Ouazane, Soufiane Rahimi, Tawfik Bentayeb, Yassir Zabiri.