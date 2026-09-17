Botswana : la production locale couvre désormais 86 % de l’électricité

BPC dit avoir réduit sa dépendance aux importations grâce à la hausse de la production intérieure. Son programme solaire en toiture passe à 75 MW, dont environ 30 MW déjà installés.

La production locale a couvert 86 % des besoins nationaux en électricité du Botswana au premier trimestre de l’exercice 2026/27, contre 67 % sur la même période un an plus tôt. Botswana Power Corporation affirme que cette progression a réduit le recours aux importations et renforcé la sécurité énergétique du pays.

Le directeur général de BPC, David Kgoboko, a présenté ces résultats lors du lancement de la stratégie Atlega 2026-2031. L’entreprise publique veut s’appuyer sur l’amélioration de ses moyens de production pour consolider ses finances et accroître sa présence sur le marché régional de l’électricité.

Le programme solaire en toiture a été porté de 40 MW à 75 MW. Environ 30 MW sont déjà installés et opérationnels, selon BPC, qui encourage les ménages et les entreprises à produire une partie de leur électricité tout en restant raccordés au réseau national.

La stratégie prévoit aussi une hausse de la production renouvelable, une amélioration de la fiabilité du réseau et le développement des échanges d’électricité avec les pays voisins. BPC vise à devenir un acteur régional capable d’exporter de l’électricité lorsque la production nationale dégage des excédents.

Un relevé publié par BPC le 1er février montrait déjà que 85,68 % de la demande locale était satisfaite par les centrales de Morupule A et B, tandis que 7,90 % provenaient d’une centrale solaire locale et 6,42 % des importations.

Dans sa stratégie 2026-2031, BPC prévoit également de faire passer ses revenus d’environ 9 milliards à 25 milliards de pulas sur cinq ans, tout en élargissant la participation des entreprises botswanaises à sa chaîne d’approvisionnement.