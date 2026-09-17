Naomi Watts et Liev Schreiber réunis au défilé de leur fille Kai

Séparés depuis 2016, Naomi Watts et Liev Schreiber se sont retrouvés au premier rang du défilé Thom Browne pour soutenir leur fille Kai.

Séparés depuis 2016, Naomi Watts et Liev Schreiber se sont retrouvés au premier rang du défilé Thom Browne, le 15 septembre à New York, pour applaudir leur fille Kai, choisie comme figure centrale du show.

La présentation printemps-été 2027 de Thom Browne s’est tenue à The Shed pendant la Fashion Week de New York. Habillés par le créateur et installés côte à côte, les deux acteurs ont photographié la prestation de leur fille de 17 ans, selon People.

Kai Schreiber est entrée dans une grande chrysalide installée sur le podium avant d’en ressortir dans une tenue de papillon inspirée du costume gris emblématique du créateur. Thom Browne a expliqué à Vanity Fair l’avoir choisie pour ses qualités de performeuse et son aisance dans le mouvement, nourrie par sa formation en ballet classique.

Quatre jours plus tôt, la jeune mannequin avait reçu le prix « Breakthrough Model of the Year » aux Fashion Media Awards. Elle a déclaré être la première fille trans à obtenir cette distinction et a remercié ses parents pour leur soutien, d’après le compte rendu de l’organisateur.

Aucune annonce de retour en couple n’a accompagné cette apparition. Naomi Watts est mariée à Billy Crudup, tandis que Liev Schreiber est marié à Taylor Neisen. Les deux anciens partenaires ont également un fils, Sasha, âgé de 19 ans.