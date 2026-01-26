Daniel Maldini rejoint la Lazio

La Lazio a officialisé l’arrivée de Daniel Maldini, attaquant de 23 ans prêté par l’Atalanta Bergame. Le prêt est assorti d’un montant initial d’un million d’euros et d’une option d’achat fixée à 14 millions d’euros, qui pourra devenir obligatoire selon des conditions contractuelles. Le joueur, né en 2001 et fils de Paolo Maldini, est arrivé à Rome aujourd’hui pour subir la visite médicale et signer son contrat avec le club biancoceleste en vue de renforcer l’attaque pour la deuxième partie de la saison.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le club romain a annoncé avoir trouvé un accord avec l’Atalanta Bergame pour le transfert temporaire de l’attaquant. Les modalités financières publiées précisent un prêt rémunéré à hauteur d’un million d’euros, accompagné d’une clause d’achat évaluée à 14 millions d’euros. La nature de l’option d’achat inclut des conditions qui, si elles sont remplies, rendent l’acquisition définitive obligatoire, sans que le communiqué n’en précise les critères exacts.

Daniel Maldini s’est présenté à Rome pour effectuer les formalités médicales et parapher son contrat avec la Lazio. Le club met en avant cet engagement comme un renfort direct pour son secteur offensif, déjà en quête de solutions pour la seconde moitié de la saison. L’arrivée du joueur intervient dans le cadre d’un mercato hivernal où la Lazio cherche à renforcer ses options offensives.

Modalités du transfert et statut du joueur

Le prêt de Daniel Maldini répond à un accord bilatéral entre la Lazio et l’Atalanta Bergame conclu sur la base d’un versement initial d’un million d’euros. L’option d’achat de 14 millions d’euros, incluse dans le contrat, permet à la Lazio de transformer le prêt en transfert définitif si les clauses contractuelles prévues sont réalisées. Le club n’a pas divulgué d’informations supplémentaires sur la durée du prêt, les éventuels bonus ou les critères précis qui rendraient l’option d’achat obligatoire.

Le communiqué publié par la Lazio mentionne l’arrivée du joueur comme un renfort pour l’attaque, soulignant son intégration immédiate aux examens médicaux et aux formalités administratives liées à la signature du contrat. Le club a indiqué que Maldini rejoindrait l’effectif afin de participer à la préparation de la deuxième partie de la saison, sans détailler le rôle exact qui lui sera confié ni le numéro de maillot envisagé.

La fiche d’état civil communiquée indique que le joueur est né en 2001 et qu’il est le fils de Paolo Maldini. Ces éléments ont été rappelés dans les annonces officielles autour de la transaction. Aucune autre précision relative à l’historique sportif du joueur, à ses performances récentes ou à la durée contractuelle n’a été fournie par la Lazio ou l’Atalanta au moment de l’annonce.

Le transfert se caractérise par un accord financier clair entre les deux clubs portant sur un prêt valorisé à un million d’euros et une option d’achat fixée à 14 millions d’euros, option susceptible de devenir obligatoire sous réserve de conditions prévues au contrat.