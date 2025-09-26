Danemark : nouvel aéroport fermé après alerte aux drones

Copenhague a déclaré être l’objet d’une « attaque hybride » d’origine inconnue depuis le début de la semaine, après quoi l’aéroport d’Aalborg, dans le nord du Danemark, a été contraint de fermer dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 septembre en raison d’une deuxième alerte aux drones en deux nuits, a indiqué la police danoise. L’espace aérien au-dessus de l’aéroport a été fermé jeudi soir puis rouvert dans la nuit de vendredi; cette fermeture a contraint un vol KLM en provenance d’Amsterdam à faire demi‑tour et entraîné l’annulation d’un vol de Scandinavian Airlines au départ de Copenhague, selon les sites de suivi des vols et les sites web des compagnies aériennes. Le ministre de la Défense, Troels Lund Poulsen, a estimé que ces survols étaient l’œuvre d’un « acteur professionnel » et constituaient une « menace systématique ». Ces incidents interviennent après des incursions de drones russes en Pologne et en Roumanie à la mi‑septembre et la pénétration d’avions de combat russes dans l’espace aérien estonien le 19 septembre, mais les autorités danoises n’ont, à ce stade, établi aucun lien formel entre ces événements.