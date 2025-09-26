PAR PAYS
Danemark : nouvel aéroport fermé après alerte aux drones

Par BENIN WEB TV
Slovaquie : amendement constitutionnel anti-LGBT+ adopté

Fin des poursuites contre Mo Chara, rappeur de Kneecap

L’autorité italienne de la concurrence sanctionne six pétrolières pour entente

L’AfD forcée de quitter son QG par un tribunal allemand

Droits de douane sur les médicaments : la fédération pharmaceutique européenne craint le pire

Philippines : au moins 400 000 évacués et 3 morts après une violente tempête tropicale

États-Unis: James Comey accusé d’«infractions graves», selon le ministère de la Justice

À l’ONU, le président ghanéen met en garde contre la haine anti-migrants

Trump promet d’empêcher l’annexion de la Cisjordanie par Israël

Serbie : sanctions américaines visant NIS dès le 1er octobre

Copenhague a déclaré être l’objet d’une « attaque hybride » d’origine inconnue depuis le début de la semaine, après quoi l’aéroport d’Aalborg, dans le nord du Danemark, a été contraint de fermer dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 septembre en raison d’une deuxième alerte aux drones en deux nuits, a indiqué la police danoise. L’espace aérien au-dessus de l’aéroport a été fermé jeudi soir puis rouvert dans la nuit de vendredi; cette fermeture a contraint un vol KLM en provenance d’Amsterdam à faire demi‑tour et entraîné l’annulation d’un vol de Scandinavian Airlines au départ de Copenhague, selon les sites de suivi des vols et les sites web des compagnies aériennes. Le ministre de la Défense, Troels Lund Poulsen, a estimé que ces survols étaient l’œuvre d’un « acteur professionnel » et constituaient une « menace systématique ». Ces incidents interviennent après des incursions de drones russes en Pologne et en Roumanie à la mi‑septembre et la pénétration d’avions de combat russes dans l’espace aérien estonien le 19 septembre, mais les autorités danoises n’ont, à ce stade, établi aucun lien formel entre ces événements.

