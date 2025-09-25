PAR PAYS
Danemark : drones non identifiés repérés près de plusieurs aéroports

Venezuela : séisme de 6,2 dans l’ouest, ressenti à Caracas

Malawi : Peter Mutharika élu président avec 56,8% des voix, selon les résultats officiels

Pezeshkian assure que l’Iran ne cherchera jamais à construire une bombe atomique

La Chine vise une baisse de 7 à 10 % de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2035

Travail et protection sociale : Sébastien Lecornu appelle les partenaires sociaux à contribuer sur cinq thématiques

Israël: un drone du Yémen blesse cinq personnes dans la zone d’Eilat

Le Danemark demande officiellement pardon aux Groenlandaises victimes de contraception forcée

Colombie : sept mineurs sauvés après avoir été coincés sous terre

Première famille arrivée au Royaume-Uni via l’accord migratoire franco‑britannique

ONU : Ahmed al-Charaa redoute «de nouvelles crises» liées aux politiques israéliennes

Des drones d’origine inconnue ont été repérés dans la nuit de mercredi à jeudi 25 septembre au-dessus de quatre aéroports danois, entraînant la fermeture pendant plusieurs heures de l’un d’entre eux, a indiqué la police. Les appareils ont survolé les aéroports d’Aalborg (nord), d’Esbjerg (ouest) et de Sønderborg (sud) ainsi que la base aérienne de Skrydstrup (sud) avant de quitter la zone. Lundi, des drones non identifiés avaient déjà perturbé le trafic aérien à l’aéroport de Copenhague et à l’aéroport d’Oslo, en Norvège voisine, provoquant l’interruption des vols pendant plusieurs heures.

