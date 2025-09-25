Danemark : drones non identifiés repérés près de plusieurs aéroports

Des drones d’origine inconnue ont été repérés dans la nuit de mercredi à jeudi 25 septembre au-dessus de quatre aéroports danois, entraînant la fermeture pendant plusieurs heures de l’un d’entre eux, a indiqué la police. Les appareils ont survolé les aéroports d’Aalborg (nord), d’Esbjerg (ouest) et de Sønderborg (sud) ainsi que la base aérienne de Skrydstrup (sud) avant de quitter la zone. Lundi, des drones non identifiés avaient déjà perturbé le trafic aérien à l’aéroport de Copenhague et à l’aéroport d’Oslo, en Norvège voisine, provoquant l’interruption des vols pendant plusieurs heures.