Cyril Lignac, 48 ans, ouvert sur sa libido : « J’en ai pas besoin »

Cyril Lignac, chef et animateur originaire de l’Aveyron, s’est imposé sur le petit écran grâce à un parcours mêlant cuisine de terrain et visibilité médiatique : formé en lycée hôtelier, passé par les brigades de chefs renommés, il a signé plusieurs restaurants à Paris et est devenu une figure de M6, notamment à travers Le Meilleur pâtissier. Connu pour son franc-parler, il a aussi fait des confidences publiques sur sa vie privée, évoquant notamment sa vie sentimentale et une réponse discrète à une question sur sa libido lors d’une émission en 2017.

Ses débuts se situent dans l’apprentissage en lycée hôtelier, avant d’être repéré par la cheffe Nicole Fagegaltier. En 2000, il rejoint Paris pour intégrer la brigade du chef Alain Passard. Deux ans plus tard, il passe par la pâtisserie de Pierre Hermé pour approfondir sa technique, et ouvre finalement son établissement gastronomique dans la capitale en 2002.

La télévision entre dans sa carrière la même année où il se lance dans la restauration : la productrice Bibiane Godfroid le choisit pour incarner l’adaptation française de Jamie’s Kitchen. Par la suite, il devient un visage familier de M6 à travers des émissions telles que Oui chef !, Chef, la recette !, Top Chef et surtout Le Meilleur pâtissier, programme qui a fortement contribué à sa notoriété.

Activités, publications et vie privée

Au-delà des formats de compétition culinaire, Cyril Lignac multiplie les apparitions et les formats télévisés : il a participé à des émissions d’information et de sensibilisation comme 100% Mag, Gaspillage alimentaire, les chefs contre-attaquent et Made in France, les chefs contre-attaquent, les solutions. Le chef est régulièrement présenté comme une caution culinaire au sein de la chaîne, cumulant interventions télévisées, restaurants et publications.

Parallèlement à ses activités à l’antenne et en salle, il publie plusieurs ouvrages de recettes destinés aux foyers et aux amateurs de cuisine : parmi eux figurent Cuisine attitude, Génération chef, La cuisine de mon bistrot et En cuisine : 200 recettes pour tous les jours. Il a également prêté sa voix pour la version locale du film d’animation Ratatouille, selon les informations publiées par la presse.

Sur le plan privé, la presse a évoqué plusieurs relations médiatisées : des liaisons passées avec les actrices Sophie Marceau et Mélanie Doutey, ainsi qu’une relation avec la journaliste Marie Drucker. Il vit aujourd’hui avec Déborah, mère de son fils né en 2022, relation dont le chef garde une relative discrétion publique par rapport à ses anciennes histoires plus exposées.

En 2017, lors d’une intervention dans l’émission Thé ou Café sur France 2, présentée par Catherine Ceylac, il a participé au segment « Dos à dos » et, interrogé sur l’existence d’un aliment aphrodisiaque pouvant galvaniser la libido, il a répondu laconiquement : « Je n’en ai pas besoin. »