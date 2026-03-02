Cyril Hanouna affirme qu’il arrêtera s’il perd face à Tayc

Cyril Hanouna a repris chaque soir à 18h45 les rênes de sa quotidienne Tout beau, tout n9uf (TBT9) sur W9 et a consacré l’émission du lundi 2 mars 2026 aux répercussions médiatiques des explosions survenues à Dubaï, évoquant à la fois les images saisissantes partagées par des influenceurs présents sur place et la manière dont le divertissement médiatique mêle information et légèreté.

Après la fin de Touche pas à mon poste sur C8, l’animateur a retrouvé un format quotidien où il s’appuie sur une équipe de chroniqueurs bien connue du public : Gilles Verdez, Isabelle Morini-Bosc, Valérie Benaïm, Raymond Aabou, Matthieu Delormeau et Géraldine Maillet, tout en accueillant de nouveaux intervenants autour de la table. L’émission conserve une tonalité mêlant information sur l’actualité et segments plus légers visant à capter un large auditoire.

Lors de l’édition du 2 mars, TBT9 s’est penchée sur les explosions qui ont touché Dubaï, attribuées dans les interventions du plateau à des frappes iraniennes en riposte à des frappes israélo-américaines. Plusieurs personnalités et influenceurs présents à Dubaï ont relayé des images et témoignages : Maeva Ghennam a partagé une vidéo dans laquelle elle apparaît en larmes, appelant les autorités françaises à la soutenir, et l’ex-Miss France Elodie Gossuin a raconté son expérience du bombardement, visiblement choquée.

Entre gravité internationale et divertissement : le ton du plateau

Sur le plateau, la tension a coexisté avec des moments de détende. Après avoir taclé à plusieurs reprises le président Emmanuel Macron au cours de l’émission, Cyril Hanouna a alterné commentaires sur l’actualité internationale et séquences plus personnelles, racontant notamment son propre week-end. Cette alternance visait à maintenir l’attention des téléspectateurs en équilibrant information sérieuse et formats légers propres à la quotidienne.

Le week-end précédent, l’animateur avait troqué le micro pour la raquette et participé à plusieurs matches de padel, sport qu’il pratique depuis plusieurs années. Dans un entretien au Figaro, il a raconté avoir découvert le padel un dimanche matin après des initiations par des amis, puis avoir développé une véritable passion. Il affirme viser le top 100 français et se dit aujourd’hui classé 98e.

Son engagement sportif se traduit par un palmarès récent : champion de France Interclubs 2024 avec Casa Padel, vainqueur du P500 Padel Park Dijon en octobre 2024 et participation aux Championnats de France +45 ans aux côtés de Nallé Grinda. Sa présence dans des compétitions comme le premier P1000 NO AD Padel à Reims en février a suscité une couverture médiatique accrue autour de ce sport.

Sur TBT9, Cyril Hanouna a évoqué une rencontre sur le court avec le chanteur Tayc, récemment coach dans The Voice, et a diffusé la vidéo de leur affrontement. Il a raconté avoir joué contre Tayc et ses partenaires, dont Mélissa Martin et Juliette, indiquant en plaisantant qu’il arrêterait le padel s’il perdait ce match. Il a également annoncé qu’il affronterait prochainement Nasser al-Khelaïfi, PDG du PSG.