Cyberharcèlement contre Brigitte Macron : jusqu’à six mois de prison ferme
Les cyberharceleurs de Brigitte Macron ont été condamnés lundi 5 janvier à Paris à des peines allant jusqu’à six mois de prison ferme, la plupart avec sursis, pour avoir diffusé ou relayé insultes et rumeurs liées à son genre et à son écart d’âge avec le président. Huit prévenus ont écopé de peines de quatre à huit mois de prison avec sursis en raison d’une « volonté de nuire à la plaignante », s’exprimant dans des « termes malveillants, dégradants et insultants » au sujet de sa « prétendue pédocriminalité », a détaillé le président du tribunal, Thierry Donnard. Une peine de six mois ferme a été prononcée contre un prévenu en raison de son absence à l’audience, selon l’AFP.
1 min de lecture
