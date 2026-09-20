Naderi offre le derby aux Rangers, Celtic perd son invincibilité

Ryan Naderi a marqué à la 33e minute pour offrir aux Rangers un succès 1-0 à Celtic Park et ramener l’écart à deux points.

Ryan Naderi a offert aux Rangers une victoire 1-0 sur le terrain du Celtic, dimanche 20 septembre 2026, lors du derby de Glasgow. L’attaquant a inscrit l’unique but à la 33e minute, infligeant au Celtic sa première défaite de la saison en championnat.

Le Celtic, jusque-là invaincu en Scottish Premiership, n’a pas trouvé l’égalisation à Celtic Park. Les Rangers ont conservé leur avantage jusqu’au coup de sifflet final et reviennent à deux points de leur rival au classement.

Le résultat prolonge la série favorable des Rangers dans l’Old Firm. Une semaine plus tôt, le 13 septembre, ils avaient déjà dominé le Celtic 3-0 en quart de finale de la Coupe de la Ligue écossaise.

Naderi, 23 ans, a ainsi signé le but décisif d’un derby qui resserre la course en tête. Le Celtic reste leader, mais son avance sur les Rangers n’est plus que de deux points avant la trêve internationale.

Pour le Celtic, ce revers met fin à son invincibilité en championnat. Pour les Rangers, il s’agit d’une deuxième victoire consécutive contre leur rival après le 3-0 enregistré en Coupe une semaine plus tôt.