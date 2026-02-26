Cuba : le ministère dénonce une tentative d’infiltration d’un groupe armé depuis les États-Unis

Les autorités cubaines ont annoncé mercredi qu’un affrontement armé entre une vedette de patrouille et un bateau immatriculé en Floride a fait quatre morts et six blessés à bord de l’embarcation étrangère, lors d’une opération menée dans les eaux territoriales de l’île. Le ministère de l’Intérieur a indiqué que l’échange de tirs s’est produit alors que les gardes-côtes s’approchaient pour contrôler la embarcation.

Selon le communiqué officiel, le navire repéré était enregistré sous le numéro FL7726SH et a été intercepté à proximité de Cayo Falcones, à environ une mile nautique au nord‑est du canal El Pino, dans la province centrale de Villa Clara. Les autorités précisent que l’incident est survenu dans la matinée du 25 février 2026.

Le gouvernement cubain affirme que, parmi les personnes arrêtées, plusieurs ont reconnu vouloir mener une « infiltration à des fins terroristes » sur le sol national. Les forces de l’ordre disent avoir saisi des fusils d’assaut, des armes de poing, des cocktails Molotov artisanaux, des gilets pare‑balles, des lunettes télescopiques et des tenues de camouflage à bord de la vedette.

Le commandant du navire cubain qui a mené l’interception a été blessé durant l’échange de tirs ; les blessés des deux côtés ont été évacués et pris en charge médicalement, selon le ministère. Les autorités ont annoncé l’ouverture d’une enquête pour préciser les circonstances exactes de l’incident.

Réactions et suites judiciaires

Les États‑Unis n’avaient pas, au moment des premières annonces, publié de version officielle complète de l’affaire. Des responsables de Floride ont toutefois demandé des éclaircissements : le procureur général de l’État a demandé l’ouverture d’investigations en coordination avec les instances fédérales, et des élus d’origine cubaine ont exigé des réponses rapides sur l’identité des victimes et la véracité des éléments avancés par La Havane. Par ailleurs, des médias ont rappelé que les immatriculations de bateaux en Floride ne sont pas toujours vérifiables publiquement, ce qui complique la vérification indépendante du dossier.

Les autorités cubaines ont, dans des communiqués complémentaires, publié les noms de plusieurs personnes arrêtées lors de l’opération. Parmi eux figurent Amijail Sánchez González, Leordan Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara et Roberto Azcorra Consuegra, que le ministère désigne comme impliqués dans l’incident. Les enquêtes se poursuivent pour déterminer la nationalité exacte des occupants et l’origine du bateau.

Des analystes rappellent que ce type d’affrontement n’est pas inédit : La Havane a dénoncé à plusieurs reprises, au cours des dernières années, des tentatives d’attaques ou d’entrées clandestines en provenance de la Floride, et les tensions entre les autorités cubaines et certains groupes basés aux États‑Unis restent vives. L’issue des investigations et les réponses des autorités américaines pourraient déterminer l’ampleur diplomatique prise par cet incident.