Crystal Palace – Chelsea (J23) : quelles chaînes TV pour le direct ?

Crystal Palace et Chelsea se retrouvent ce dimanche à Selhurst Park pour la 23e journée de Premier League, avec un coup d’envoi prévu à 14h GMT. Match capital pour les deux clubs : Palace lutte pour se relancer tandis que Chelsea cherche à confirmer une reprise de forme sous son nouvel entraîneur. La rencontre est attendue par les supporters et les diffuseurs au Royaume‑Uni, en Europe, en Amérique et en Afrique.

Avant l’affrontement, Crystal Palace occupe la 15e place du classement et traverse une série très délicate, sans victoire lors de ses dix derniers matchs toutes compétitions confondues. L’équipe de Selhurst Park se présente également amoindrie par la perte de son capitaine Marc Guéhi, indisponible, ce qui fragilise davantage l’effectif à un moment crucial de la saison.

De son côté, Chelsea pointe à la 6e place et aborde ce déplacement avec un relatif regain de stabilité. Après une victoire 1-0 face à Pafos en Ligue des champions, les Blues ont vu leur nouvel entraîneur, Rosenior, signer trois succès lors de ses quatre premières rencontres à la tête du club. Ces éléments donnent aux Londoniens une dynamique positive avant ce choc au sud de la capitale.

Sur quelles chaînes et plateformes suivre Crystal Palace – Chelsea en direct

Les téléspectateurs britanniques pourront suivre la rencontre en direct sur Sky Sports Premier League. Les abonnés de Sky auront aussi la possibilité de regarder le match en streaming via l’application Sky Go.

En France, la diffusion est assurée par Canal+. Le match sera retransmis sur Canal+ France et Canal+ Live 1, avec un accès en streaming pour les abonnés via l’application myCANAL.

Les supporters belges auront accès au direct sur Play Sports 1 et Play Sports 2. En Suisse, la rencontre sera diffusée sur Sky Sport Mix et Sunrise TV, offrant plusieurs options de visionnage pour le public helvétique.

Pour l’Amérique du Nord, les États‑Unis pourront suivre Crystal Palace – Chelsea sur NBC Sports, avec la possibilité de streaming via Peacock. Au Canada, la diffusion est généralement prise en charge par DAZN Canada.

Sur le continent africain, les fans auront accès à la rencontre via BeIN Sports, tandis que le réseau SuperSport propose également la retransmission sur la plateforme DStv. Dans d’autres pays européens tels que l’Espagne et le Portugal, la diffusion est souvent assurée par DAZN.

Les informations de diffusion proviennent des annonces officielles et des programmations des différents diffuseurs. Les horaires et plateformes peuvent varier selon les accords locaux et les offres d’abonnement ; il est conseillé de vérifier la programmation locale auprès de son opérateur ou de sa plateforme de streaming avant le coup d’envoi.