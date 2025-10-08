Cristiano Ronaldo, premier milliardaire de l’histoire du football

À 40 ans, le capitaine d’Al Nassr, Cristiano Ronaldo devient le premier joueur de football à atteindre la barre symbolique du milliard de livres sterling, grâce à un nouveau contrat historique signé avec Al Nassr.



Cristiano Ronaldo franchit un cap historique. Le capitaine d’Al Nassr est devenu le tout premier footballeur à atteindre le statut de milliardaire, grâce à un nouveau contrat record signé en Arabie Saoudite.

Arrivé au Moyen-Orient en 2013 après son départ de Manchester United, le Portugais, aujourd’hui âgé de 40 ans, avait initialement signé avec Al-Nassr un contrat annuel de 173 millions de livres sterling. Mais les négociations récentes ont propulsé ses revenus à un niveau encore plus vertigineux.

Selon les nouvelles conditions, Ronaldo devrait empocher environ 492 millions de livres sterling sur les deux prochaines années, franchissant ainsi la barre symbolique du milliard. Bloomberg évalue désormais sa fortune à 1,4 milliard de dollars (soit 1,045 milliard de livres sterling), faisant du quintuple Ballon d’Or une légende non seulement sur le terrain, mais aussi dans l’histoire économique du football.